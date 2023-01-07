ФОТО ⟩ На Сааремаа продается хутор с собственным пляжем

Предложение включает в себя отремонтированную жилую ригу, баню, старый сарай и коровник. Недвижимость находится в 850 метрах от собственного прекрасного песчаного пляжа, а до причала вообще 50 метров.

Фото: KV.EE

Жилой дом был полностью отремонтирован в 2013 году. Здесь вы найдете просторную гостиную-столовую, кухню, две спальни и подсобные помещения. Дом отапливается двумя печами с металлическим корпусом, дровяной печью, электрическими масляными радиаторами и воздушным тепловым насосом.

Фото: KV.EE

Построенная в 2005 году баня под черепичной крышей находится рядом с морем. Помимо парилки и помывочной, в банном доме есть гостиная с открытой кухней и спальня на втором этаже. Чердак исключительно светлый и просторный. Источниками тепла здесь являются печь со стеклянной дверцей и пол с электроподогревом.

Фото: KV.EE

Кроме того, на участке есть амбар под соломенной крышей и старый сарай с крышей из дранки. Земельный участок имеет общую площадь 15,3992 га и состоит из трех кадастровых единиц размером 6,12 га, 9,24 га и собственного острова площадью 392 кв.

Фото: KV.EE