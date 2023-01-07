Удивительное расположение туалета в этом доме отпугивает покупателей

В самом деле, объявление о продаже дома за 126 000 фунтов стерлингов, а это примерно 142 775 евро, отпугнуло некоторых местных жителей. В доме кроме трех спален имеются гостиная, кухня и подсобное помещение, но решение для туалета весьма своеобразное.

В плане первого этажа типичного английского таунхауса туалета нет. Однако фотографии недвижимости говорят об обратном. А именно, на веранде двухквартирного дома можно найти подключенный к водопроводной сети унитаз, а вот раковины, где можно вымыть руки, нет.

Более того: веранда застеклена обычным стеклом, так что любой прохожий может заглянуть внутрь. В объявлении о недвижимости маклер или домовладелец описал этот артефакт как уличный туалет.