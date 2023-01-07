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Удивительное расположение туалета в этом доме отпугивает покупателей

rus.postimees.ee
Удивительное расположение туалета в этом доме отпугивает покупателей
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Фото: Pexels / CC0 Licence

Дом с тремя спальнями в английской деревне Олдем ждет новых хозяев. Однако на веранде, казалось бы, обычного семейного дома находится кое-что неподобающее, и это может отпугнуть потенциальных покупателей. 

В самом деле, объявление о продаже дома за 126 000 фунтов стерлингов, а это примерно 142 775 евро, отпугнуло некоторых местных жителей. В доме кроме трех спален имеются гостиная, кухня и подсобное помещение, но решение для туалета весьма своеобразное. 

В плане первого этажа типичного английского таунхауса туалета нет. Однако фотографии недвижимости говорят об обратном. А именно, на веранде двухквартирного дома можно найти подключенный к водопроводной сети унитаз, а вот раковины, где можно вымыть руки, нет.  

Более того: веранда застеклена обычным стеклом, так что любой прохожий может заглянуть внутрь. В объявлении о недвижимости маклер или домовладелец описал этот артефакт как уличный туалет. 

В цену включено парковочное место и  просторный двор.  Кстати, хозяин таунхауса принимает только наличные, сообщает издание Metro

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