Сб, 7.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 12 нетрезвых водителей

rus.postimees.ee
За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 12 нетрезвых водителей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Kenno Soo

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии в состоянии наркотического или алкогольного опьянения были задержаны 12 водителей. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, наказуемо штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, грозит уголовным наказанием или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Ключевые слова
Наверх