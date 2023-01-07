Может попасть в беду: полиция разыскивает 46-летнюю женщину

В последний раз родственники видели женщину 6 января на автобусной остановке в деревне Казари. Предположительно, женщина вышла из дома в деревне Казари волости Ляэне-Нигула около вечера 6 января. По словам близких, она может попасть в беду без посторонней помощи.

Мобильный телефон женщины отключен, и никто из ее знакомых ничего о ней не слышал. Поэтому члены семьи обратились за помощью к полиции, которая прочесывала близлежащую территорию на машинах и дрона, чтобы собрать дополнительную информацию о возможном местонахождении женщины. На основании собранной на данный момент информации, пропавшая может находиться в районе Хаапсалу или Лихула.

Сирле ростом 165-170 см, крепкого телосложения, с короткими фиолетовыми волосами. В день исчезновения она, возможно, была одета в светло-зеленую куртку, черно-серые джинсы и короткие черные ботинки. У нее при себе может быть зеленую сумка.