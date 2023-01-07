В ночь на субботу полиция обратилась за помощью в поисках 46-летней Сирле, которая, как предполагалось, ушла из своего дома в волости Ляэне-Нигула вечером 6 января и не вернулась.
Полиция: пропавшая 46-летняя Сирле нашлась
Полиция: пропавшая 46-летняя Сирле нашлась
В последний раз родственники видели женщину 6 января на автобусной остановке в деревне Казари. Предположительно, женщина покинула свой дом в деревне Казари волости Ляэне-Нигула около вечера 6 января. Как сообщали близкие, она могла попасть в беду без посторонней помощи.
Днем в субботу пресс-служба полиции сообщила, что пропавшую женщину удалось найти. Ее жизни ничего не угрожает.