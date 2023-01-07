Эстонский футбольный союз поддержал Украину почти 13 тоннами продовольственной помощи

Об этом союз сообщил в пресс-релизе. «Поддержка Украину, конечно, означает, что мы против войны России в Украине, мы понимаем это и осуждаем эту войну. Мы всей душой надеемся, что для Украины война закончится восстановлением контроля над всей своей территорией и как можно скорее еще и для того, чтобы их футбольное сообщество могло продолжить свою деятельность, но мы понимаем, что, к сожалению, это может занять время», — отметили в Союзе.

«Мы живем в чрезвычайно напряженное время, когда нужно тщательно продумывать, какая деятельность может послать какой сигнал», — подчеркнул Эстонский футбольный союз. Например, в апреле прошлого года Конгресс ФИФА проголосовал за добавление русского, арабского и португальского к официальным языкам ФИФА. Эстонский футбольный союз был одним из четырех футбольных союзов, проголосовавших против.

«Мы ничего не имеем против любого языка, но проголосовали против, что сейчас неподходящее время для добавления русского языка, учитывая нападение России на Украину и сложившуюся там катастрофическую ситуацию. То же самое и в случае с застольем и совместным снимком с участием бывших и действующих игроков сборной Эстонии с главным тренером сборной России. Это была ошибка, за которую трое действующих членов команды принесли публичные извинения», — отметили в ЭФС.

6 июля прошлого года делегация Эстонского футбольного союза встретилась с депутатом Верховной Рады Украины, главой группы украинско-эстонской дружбы Арсением Пушкаренко. На встрече эстонские футболисты выразили поддержку Украине и обсудили способы помощи футболу в Житомирской области Украины.