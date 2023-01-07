Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера

Члены палаты представителей конгресса США избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером по итогам 15-го тура голосования, пишет zn.ua.

Согласно результатам голосования, лидер республиканцев в палате Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212.

В предыдущем, 14-м туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, однако тогда их не хватило для победы. В последнем туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это позволило Маккарти набрать большинство голосов.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз за него голосовали несколько раз в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования.