Новым председателем нижней палаты конгресса США стал республиканец Кевин Маккарти, который получил 216 голосов. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера не ограничились одним туром.
Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера
Члены палаты представителей конгресса США избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером по итогам 15-го тура голосования, пишет zn.ua.
Согласно результатам голосования, лидер республиканцев в палате Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212.
В предыдущем, 14-м туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, однако тогда их не хватило для победы. В последнем туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это позволило Маккарти набрать большинство голосов.
Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз за него голосовали несколько раз в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования.
В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.