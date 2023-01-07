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Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера

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Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера
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Новым председателем нижней палаты конгресса США стал республиканец Кевин Маккарти.
Новым председателем нижней палаты конгресса США стал республиканец Кевин Маккарти. Фото: Andrew Harnik

Новым председателем нижней палаты конгресса США стал республиканец Кевин Маккарти, который получил 216 голосов. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера не ограничились одним туром.

Члены палаты представителей конгресса США избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером по итогам 15-го тура голосования, пишет zn.ua.

Согласно результатам голосования, лидер республиканцев в палате Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212.

В предыдущем, 14-м туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, однако тогда их не хватило для победы. В последнем туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это позволило Маккарти набрать большинство голосов.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз за него голосовали несколько раз в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования.

В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.

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