Архитектурное бюро испанского архитектора Андреса Жака построило в Мадриде школу, которая должна полностью соответствовать детскому воображению.
ФОТО ⟩ В пригороде Мадрида построили уникальное школьное здание
Расположенная в Энсинар-де-лос-Рейес, к северу от испанской столицы, школа Реджио представляет собой шестиэтажное здание, пробковые стены, бетонные арки, окна и зигзагообразные выступы которого отличают его от других школьных зданий.
Андрес Жак, декан Школы архитектуры Колумбийского университета и основатель нью-йоркской архитектурной фирмы Office for Political Innovation, описывает новое здание как сложную образовательную экосистему.
«Архитектурная задача школьного здания, избегающего единых стандартов, состоит в том, чтобы стать мультивселенной, где многоуровневая сложность окружающей среды становится видимой и понятной для детей», — сказал представитель архитектурного бюро изданию Dezeen.
Здание построено по принципу маленького городка, причем каждый этаж спроектирован так, чтобы было удобно для детей, которые там учатся, тогда как в обычных школах основное внимание уделяется потребностям взрослых или персонала.
В эстетике здания сыграла свою роль устойчивость, но не меньшее значение имел и ограниченный бюджет. Даже водопроводные трубы, провода, воздуховоды, и другие коммуникации, которые обычно прячут внутри стен, были оставлены снаружи, чтобы свести к минимуму отходы. 80 процентов фасада здания покрыто пробкой, которая действует как натуральный изоляционный материал.
«Общее количество материалов, использованных для строительства фасадов, крыши и внутренних перегородок здания, сократилось на 48 процентов, — объяснили в бюро. – В результате получилось "голое" здание, эстетика которого определяется спонтанной видимостью его компонентов».