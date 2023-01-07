ФОТО ⟩ В пригороде Мадрида построили уникальное школьное здание

Расположенная в Энсинар-де-лос-Рейес, к северу от испанской столицы, школа Реджио представляет собой шестиэтажное здание, пробковые стены, бетонные арки, окна и зигзагообразные выступы которого отличают его от других школьных зданий.

Уникальная архитектура здания школы не случайна, а тщательно продумана, чтобы помочь в первую очередь детям, а не учителям. Фото: José Hevia/Andrés Jaque/Office for Political Innovation/Cover Images/Scanpix

Андрес Жак, декан Школы архитектуры Колумбийского университета и основатель нью-йоркской архитектурной фирмы Office for Political Innovation, описывает новое здание как сложную образовательную экосистему.

«Архитектурная задача школьного здания, избегающего единых стандартов, состоит в том, чтобы стать мультивселенной, где многоуровневая сложность окружающей среды становится видимой и понятной для детей», — сказал представитель архитектурного бюро изданию Dezeen.

Открытые и залитые дневным светом комнаты способствуют получению знаний. Фото: José Hevia/Andrés Jaque/Office for Political Innovation/Cover Images/Scanpix

Здание построено по принципу маленького городка, причем каждый этаж спроектирован так, чтобы было удобно для детей, которые там учатся, тогда как в обычных школах основное внимание уделяется потребностям взрослых или персонала.

Технические коммуникации не стали прятать, сэкономив и деньги, и материал. Фото: José Hevia/Andrés Jaque/Office for Political Innovation/Cover Images/Scanpix

В эстетике здания сыграла свою роль устойчивость, но не меньшее значение имел и ограниченный бюджет. Даже водопроводные трубы, провода, воздуховоды, и другие коммуникации, которые обычно прячут внутри стен, были оставлены снаружи, чтобы свести к минимуму отходы. 80 процентов фасада здания покрыто пробкой, которая действует как натуральный изоляционный материал.

«Общее количество материалов, использованных для строительства фасадов, крыши и внутренних перегородок здания, сократилось на 48 процентов, — объяснили в бюро. – В результате получилось "голое" здание, эстетика которого определяется спонтанной видимостью его компонентов».