Расширение полигона Нурсипалу: местные жители замерли в ожидании решения властей

Причина, по которой Минобороны добивается исключения при планировании расширения Нурсипалу, – скорость. При обычном ходе вещей, в рамках государственной спецпланировки, на расширение полигона ушло бы шесть-восемь, а то и более десяти лет. Специальное решение правительства позволит завершить планирование за 15 месяцев.