Ссылаясь на российскую военную угрозу, Минобороны хочет задействовать специальное положение закона при расширении полигона Нурсипалу. По решению правительства оно позволяет рассмотреть связанную с расширением полигона спецпланировку за 15 месяцев, избегая длительных производств. Это позволило бы сдать полигон в эксплуатацию весной 2024 года.
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Расширение полигона Нурсипалу: местные жители замерли в ожидании решения властей
Расширение полигона Нурсипалу: местные жители замерли в ожидании решения властей
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