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Расширение полигона Нурсипалу: местные жители замерли в ожидании решения властей

Арвед Брейдакс
Расширение полигона Нурсипалу: местные жители замерли в ожидании решения властей
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Людей, пришедших на общественное собрание, интересовала судьба их недвижимости, а также их жизнь, ведь никто не знает, что им принесет расширение полигона.
Людей, пришедших на общественное собрание, интересовала судьба их недвижимости, а также их жизнь, ведь никто не знает, что им принесет расширение полигона. Фото: Arved Breidaks

Ссылаясь на российскую военную угрозу, Минобороны хочет задействовать специальное положение закона при расширении полигона Нурсипалу. По решению правительства оно позволяет рассмотреть связанную с расширением полигона спецпланировку за 15 месяцев, избегая длительных производств. Это позволило бы сдать полигон в эксплуатацию весной 2024 года.

Причина, по которой Минобороны добивается исключения при планировании расширения Нурсипалу, – скорость. При обычном ходе вещей, в рамках государственной спецпланировки, на расширение полигона ушло бы шесть-восемь, а то и более десяти лет. Специальное решение правительства позволит завершить планирование за 15 месяцев.

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