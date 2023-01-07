В пятницу в Таллинне произошли два серьезных ДТП, в которых пострадали в общей сложности шесть человек, трое из которых дети. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В двух ДТП, произошедших в Таллинне, пострадали трое детей и трое взрослых
Первая авария произошла около 17.30 в Таллинне на улице Эхитаяте-теэ возле парка Мянни, где 23-летний молодой человек за рулем Ford Focus резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом.
Из-за резкого торможения Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Chrysler Town & Country, которым управляла 23-летняя женщина.
В аварии травмы получили водитель Chrysler и 26-летний пассажир Ford, они были доставлены на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу. В Таллиннскую детскую больницу доставили пассажиров Chrysler – 9-месячного мальчика, 8-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.
Вторая авария произошла около 18.40 возле универмага Stockmann на улице Лийвалайа в Таллинне, где 52-летний мужчина, двигаясь задним ходом на автомобиле Škoda Superb сбил 36-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.