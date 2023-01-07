Президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас были приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе, однако ни один из них не планирует участвовать в этом мероприятии.
Карис и Каллас отказались от участия в экономическом форуме в Давосе
«Участие в экономическом форуме в Давосе осуществляется по приглашению. В этом году приглашения получили президент и премьер-министр Эстонии. Приглашение является персональным и не распространяется на других», – сказала ERR пресс-секретарь МИД Лийза Тоотс.
Советник правительства по СМИ Стен Отсмаа заявил, что премьер-министр не будет участвовать в экономическом форуме в Давосе из-за плотного рабочего графика.
Советник по связям с общественностью президентской канцелярии Марианн Судаков сообщила, что Алар Карис не примет участия в экономическом форуме в связи с другими рабочими обязанностями.
Экономический форум в Давосе объединяет несколько тысяч участников со всего мира. Среди них главы государств, предприниматели, ученые, представители гражданского общества и лидеры общественного мнения.