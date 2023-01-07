Карис и Каллас отказались от участия в экономическом форуме в Давосе

«Участие в экономическом форуме в Давосе осуществляется по приглашению. В этом году приглашения получили президент и премьер-министр Эстонии. Приглашение является персональным и не распространяется на других», – сказала ERR пресс-секретарь МИД Лийза Тоотс.

Советник правительства по СМИ Стен Отсмаа заявил, что премьер-министр не будет участвовать в экономическом форуме в Давосе из-за плотного рабочего графика.

Советник по связям с общественностью президентской канцелярии Марианн Судаков сообщила, что Алар Карис не примет участия в экономическом форуме в связи с другими рабочими обязанностями.