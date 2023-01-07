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Карис и Каллас отказались от участия в экономическом форуме в Давосе

rus.postimees.ee
Карис и Каллас отказались от участия в экономическом форуме в Давосе
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Алар Карис и Кая Каллас.
Алар Карис и Кая Каллас. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас были приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе, однако ни один из них не планирует участвовать в этом мероприятии.

«Участие в экономическом форуме в Давосе осуществляется по приглашению. В этом году приглашения получили президент и премьер-министр Эстонии. Приглашение является персональным и не распространяется на других», – сказала ERR пресс-секретарь МИД Лийза Тоотс.

Советник правительства по СМИ Стен Отсмаа заявил, что премьер-министр не будет участвовать в экономическом форуме в Давосе из-за плотного рабочего графика.

Советник по связям с общественностью президентской канцелярии Марианн Судаков сообщила, что Алар Карис не примет участия в экономическом форуме в связи с другими рабочими обязанностями.

 Экономический форум в Давосе объединяет несколько тысяч участников со всего мира. Среди них главы государств, предприниматели, ученые, представители гражданского общества и лидеры общественного мнения.

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