Для фотокорреспондентов сюжеты в первую очередь диктуются событиями. Если заглянуть в 2022 год, то уже несколько лет подряд гамма изображений окрашена в кризисные тона. Пиковые годы короны выражались в образах закрытостью общества, гнетущей изоляцией и больничными палатами. 2022 год продолжился в мрачных тонах, но значительно более насыщен событиями...
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В объективе Postimees ⟩ Год в фотографиях: поддерживая пламя надежды
Год в фотографиях: поддерживая пламя надежды
Больше всего в этом году фотографы столкнулись с реальностью войны. Как далеко или, наоборот, как близко к эпицентру события мы готовы зайти? В какой степени и как непосредственно показать жертв войны?
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