Сб, 7.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В объективе Postimees ⟩ Год в фотографиях: поддерживая пламя надежды

, фотокорреспондент
Год в фотографиях: поддерживая пламя надежды
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото- и видеокорреспондент Мадис Вельтман в апреле в Буче.
Фото- и видеокорреспондент Мадис Вельтман в апреле в Буче. Фото: Andres Einmann

Для фотокорреспондентов сюжеты в первую очередь диктуются событиями. Если заглянуть в 2022 год, то уже несколько лет подряд гамма изображений окрашена в кризисные тона. Пиковые годы короны выражались в образах закрытостью общества, гнетущей изоляцией и больничными палатами. 2022 год продолжился в мрачных тонах, но значительно более насыщен событиями...

Больше всего в этом году фотографы столкнулись с реальностью войны. Как далеко или, наоборот, как близко к эпицентру события мы готовы зайти? В какой степени и как непосредственно показать жертв войны?

Война пришла в Эстонию в виде фронтовых репортажей, но военная атмосфера распространилась и здесь.

Ключевые слова
Наверх