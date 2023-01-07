Все больше людей пользуются стоматологической компенсацией

Чаще всего компенсацией пользуются 35-летние. Исходя из этого, можно сказать, что чем старше люди, тем меньше они пользуются ею.

Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, получают компенсацию на лечение зубов в размере 40 евро в год. Она распространяется на основные стоматологические услуги и может быть использована в заключенных с Больничной кассой стоматологических клиниках по всей Эстонии.

В прошлом году государство расширило круг получателей повышенной стоматологической компенсации за счет безработных и получающих прожиточный минимум. за счет безработных и получающих прожиточный минимум. Ранее пенсионеры по инвалидности старше 63 лет, пенсионеры по старости, лица с частичной трудоспособностью или без нее, беременные женщины, матери детей в возрасте до года, лица с повышенной потребностью в стоматологических услугах по состоянию здоровья получали компенсация 85 евро.

Стоматологическая помощь в Эстонии бесплатна для лиц моложе 19 лет.

По словам Сандера Раямяэ, пресс-секретаря Кассы здоровья, пока еще рано говорить о том, повысила ли компенсация в размере 85 евро вероятность обращения к стоматологу для людей из более бедных слоев населения, поскольку подобные компенсации начнут действовать только в 2022 году.

Доплата пациента при льготе в 40 евро составляет 50 процентов от суммы счета за лечение, при льготе в 85 евро - 15 процентов. Сумма компенсации действительна в течение одного календарного года.