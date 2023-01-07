Эстония занимает четвертое место среди стран с длительным временем ожидания медицинских услуг

Исследование фармацевтической компании NiceRx показало, что в США самые высокие расходы на здравоохранение в мире - 12 318 долларов (11 705 евро) на душу населения. Это на 4 935 долларов (4 6897 евро) больше, чем в Германии, занимающей второе место, где расходы на здравоохранение на душу населения составляют 7 383 доллара (7 015 евро). Эстония занимает 28-е место в исследовании с показателем 2 989 долларов (2 840 евро) на душу населения.

Норвегия занимает первое место в мире по продолжительности ожидания медицинских услуг: 22 процента людей вынуждены ждать госпитализации более суток, а 61 процент людей ждут приема у врача более месяца. Среднее время ожидания операции на шее в Норвегии составляет 132 дня, операции по замене тазобедренного сустава - 123 дня, а по замене коленного сустава - 152 дня.

Австралия и Канада следуют за ней с длительным временем ожидания медицинских услуг.

По данным исследования, Эстония занимает четвертое место по длительности ожидания медицинских услуг. По данным исследования, в Эстонии не нужно ждать больше месяца, чтобы попасть к врачу. Однако среднее время ожидания операции на шее составляет 187 дней, замены тазобедренного сустава - 282 дня, а замены коленного сустава - 461 день.