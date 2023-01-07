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Фото ⟩ В одиночестве: Путин встретил Рождество в Кремле

rus.postimees.ee
В одиночестве: Путин встретил Рождество в Кремле
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 7 января посетил рождественскую службу в Благовещенском соборе Московского Кремля, сообщает «Интерфакс».

Путин пришел на службу один, других прихожан не было. Путина встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

В богослужении, судя по фотографиям пресс-службы Кремля, участвовало несколько священнослужителей.

Благовещенский собор Московского Кремля.
Благовещенский собор Московского Кремля. Фото: kremlin.ru

В январе 2022 года Путин также встречал Рождество один - в храме на территории своей резиденции в Ново-Огареве. Тогда в Кремле объяснили это «эпидемиологическими предосторожностями».

В предыдущие годы, например в 2019, 2020, 2021 годах, вместе с Путиным на богослужениях находились другие люди. «Интерфакс» указывает, что ранее президент РФ оставался на Рождество в Москве дважды - в 2000 и 2001 годах

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