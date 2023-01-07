Фото ⟩ В одиночестве: Путин встретил Рождество в Кремле

Путин пришел на службу один, других прихожан не было. Путина встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

В богослужении, судя по фотографиям пресс-службы Кремля, участвовало несколько священнослужителей.

Благовещенский собор Московского Кремля. Фото: kremlin.ru

В январе 2022 года Путин также встречал Рождество один - в храме на территории своей резиденции в Ново-Огареве. Тогда в Кремле объяснили это «эпидемиологическими предосторожностями».