Президент РФ Владимир Путин в ночь на 7 января посетил рождественскую службу в Благовещенском соборе Московского Кремля, сообщает «Интерфакс».
Фото ⟩ В одиночестве: Путин встретил Рождество в Кремле
В одиночестве: Путин встретил Рождество в Кремле
Путин пришел на службу один, других прихожан не было. Путина встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.
В богослужении, судя по фотографиям пресс-службы Кремля, участвовало несколько священнослужителей.
В январе 2022 года Путин также встречал Рождество один - в храме на территории своей резиденции в Ново-Огареве. Тогда в Кремле объяснили это «эпидемиологическими предосторожностями».
В предыдущие годы, например в 2019, 2020, 2021 годах, вместе с Путиным на богослужениях находились другие люди. «Интерфакс» указывает, что ранее президент РФ оставался на Рождество в Москве дважды - в 2000 и 2001 годах
Ключевые слова