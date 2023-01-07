Кульминацией курсов артиллеристов и стрелков из крупнокалиберных пулеметов батальона ПВО на этой неделе стали стрельбы на Центральном полигоне Сил обороны. Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.
Курсанты Сил обороны освоили ПВО
В ходе двухдневных стрельб бойцы вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, ее вспомогательного вооружения - единого пулемета MG3 и крупнокалиберного пулемета, поражая наземные и воздушные цели, находящиеся на расстоянии почти километра. Всего в учебных стрельбах участвовало почти 100 военнослужащих дивизиона ПВО и Куперьяновского пехотного батальона.
«Три недели учений и обучения обращения со специализированным оружием принесли свои плоды - солдаты освоили свою специальность и готовы к выполнению первичных боевых задач», - сказал капитан Карл Ыунапуу, проводивший учения по стрельбе.
«Курсанты поразили мишени, при необходимости корректировали огонь и применяли полученные в ходе курса знания при решении различных ситуаций. Я считаю, что первый опыт стрельбы придал им как уверенности в себе, так и гордости, а также повысил мотивацию», - добавил он.
Ыунапуу отметил, что, определенно, свою позитивную роль сыграла и недавняя модернизация зенитных орудий. По его словам, новая система наведения многое прибавила как по времени, так и по эффективности - она точнее, быстрее и эффективнее как днем, так и ночью.