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Курсанты Сил обороны освоили ПВО

BNS
Курсанты Сил обороны освоили ПВО
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ПВО. Фото иллюстративное.
ПВО. Фото иллюстративное. Фото: Marina Loštšina/kaitsevägi

Кульминацией курсов артиллеристов и стрелков из крупнокалиберных пулеметов батальона ПВО на этой неделе стали стрельбы на Центральном полигоне Сил обороны. Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

В ходе двухдневных стрельб бойцы вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, ее вспомогательного вооружения - единого пулемета MG3 и крупнокалиберного пулемета, поражая наземные и воздушные цели, находящиеся на расстоянии почти километра. Всего в учебных стрельбах участвовало почти 100 военнослужащих дивизиона ПВО и Куперьяновского пехотного батальона.

«Три недели учений и обучения обращения со специализированным оружием принесли свои плоды - солдаты освоили свою специальность и готовы к выполнению первичных боевых задач», - сказал капитан Карл Ыунапуу, проводивший учения по стрельбе.

«Курсанты поразили мишени, при необходимости корректировали огонь и применяли полученные в ходе курса знания при решении различных ситуаций. Я считаю, что первый опыт стрельбы придал им как уверенности в себе, так и гордости, а также повысил мотивацию», - добавил он.

Ыунапуу отметил, что, определенно, свою позитивную роль сыграла и недавняя модернизация зенитных орудий. По его словам, новая система наведения многое прибавила как по времени, так и по эффективности - она точнее, быстрее и эффективнее как днем, так и ночью.

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