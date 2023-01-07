Курсанты Сил обороны освоили ПВО

В ходе двухдневных стрельб бойцы вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, ее вспомогательного вооружения - единого пулемета MG3 и крупнокалиберного пулемета, поражая наземные и воздушные цели, находящиеся на расстоянии почти километра. Всего в учебных стрельбах участвовало почти 100 военнослужащих дивизиона ПВО и Куперьяновского пехотного батальона.

«Три недели учений и обучения обращения со специализированным оружием принесли свои плоды - солдаты освоили свою специальность и готовы к выполнению первичных боевых задач», - сказал капитан Карл Ыунапуу, проводивший учения по стрельбе.

«Курсанты поразили мишени, при необходимости корректировали огонь и применяли полученные в ходе курса знания при решении различных ситуаций. Я считаю, что первый опыт стрельбы придал им как уверенности в себе, так и гордости, а также повысил мотивацию», - добавил он.