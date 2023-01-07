Генерал-майор США: HIMARS сделает Силы обороны Эстонии более смертоносными

«Недавно приобретенные системы HIMARS сделают эстонские вооруженные силы более боеспособными и смертоносными, чтобы лучше защитить Эстонию и весь альянс НАТО», – передало слова Мараняна посольстве США в Таллинне.

HIMARS весит 16 250 кг, имеет длину 7 метров и ширину 2,4 метра. Команда состоит из 3 человек. Ракетная установка развивает максимальную скорость 85 км/ч.

Максимальная дальность полета ракеты 480 километров, она может быть готова к стрельбе через две минуты.

Дальность стрельбы составляет 70-300 километров, в зависимости от боеприпаса. Реактивная установка может использовать боеприпас нового поколения PrSM с дальностью действия 499 километров.

В декабре прошлого года Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) подписал соглашение с Агентством оборонного сотрудничества США (DSCA) о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, что является важным развитием потенциала в расширении возможностей Эстонии по ведению огня с закрытых позиций. Производителем системы вооружения является Lockheed Martin, а общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.

Проект закупки оружия для реактивной системы залпового огня HIMARS является крупнейшим в Эстонии. В рамках проекта Эстония закупит шесть систем залпового огня HIMARS и, помимо системы вооружения, также боеприпасы, коммуникационные решения, решения для обучения, логистики и жизненного цикла. В комплект входят ракеты с разным эффектом, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, Латвия и Литва также приобретают системы залпового огня HIMARS.