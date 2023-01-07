Оппозиционер: власти Беларуси в ближайшее время могут объявить мобилизацию

Как в интервью немецкой Redaktionsnetzwerk Deutschland рассказал Латушко, президенту Беларуси Александру Лукашенко осталось только нажать кнопку по приказу из Кремля.

Большая часть сотрудников органов внутренних дел Беларуси были вынуждены сдать свои паспорта, сказал Латушко, сославшись на источники в Минске. По его словам, такая информация поступает из разных городов страны.

«Это означает, что в случае мобилизации они не смогут покинуть страну», - указал Латушко.

Он добавил, что в Беларуси увеличиваются как число российских солдат, так и объемы российской военной техники, кроме того, регулярно проходят военные учения - как отдельно для российских солдат, так и совместные учения с белорусскими подразделениями.

В пятницу в Беларусь прибыли новые эшелоны с российской техникой

В Беларусь 6 января один за другим прибыли два эшелона с российскими солдатами и техникой. Они входят в состав региональной группировки войск, пишет белорусский портал «Зеркало» со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Первый состав прибыл в пятницу утром - он доставил партию российских грузовиков. На некоторых машинах можно было заметить букву Z - символ агрессии РФ в войне против Украины, который культивируется на государственном уровне.

Чуть позже из России прибыл второй эшелон. «Зеркало» отмечает, что в него входят бронетранспортеры, бензовозы и товарные вагоны. Сам эшелон находится на станции Полонка под Барановичами, недалеко от 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский, где размещена российская часть совместной группировки войск. В пятницу туда приехал и Лукашенко.

В Минобороны заявили, что региональная группировка войск, в состав которой входят эшелоны, наращивается «в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации».