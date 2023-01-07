СМИ: Байден зимой намерен объявить, что будет баллотироваться на второй срок

«Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, он объявит об этом в феврале», - отмечается в статье. По информации The Hill, затем, в апреле, Байден собирается повторить это заявление «в более официальной обстановке».

При этом советники Байдена, по данным источников, уже проводят совещания по поводу подготовки цифровых материалов о будущей предвыборной кампании Байдена.

The Hill поясняет, что во время рождественских каникул президент США обсудил свои планы с родственниками.