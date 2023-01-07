Пациент оплатил парковку, но все равно получил штраф на парковке ЭМО

Жалобы, из-за которых Нугис обратился за помощью к врачам, возобновились в новогоднюю ночь, поэтому утром первого рабочего дня нового года он сел в свою машину в Кюлитсе. Не было ощущения, что стоит заказывать такси или просить кого-то отвезти.

Автомобиль был оставлен на стоянке перед ЭМО, Нугис купил в автомате парковочный билет на один час – это было в 8:53. Однако вскоре стало ясно, что быстро дело не решится, и попросил жену заказать мобильную парковку. Как видно из сообщений, время платной парковки началось в 9:31 и закончилось в 16:13.