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Пациент оплатил парковку, но все равно получил штраф на парковке ЭМО

Юри Саар
Пациент оплатил парковку, но все равно получил штраф на парковке ЭМО
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Тынис Нугис получил штраф за парковку перед входом EMO Клиники Тартуского университета.
Тынис Нугис получил штраф за парковку перед входом EMO Клиники Тартуского университета. Фото: Kristjan Teedema

Когда Тынис Нугис (61 год) с нарушением сердечного ритма в понедельник утром прибыл в отделение экстренной медицины (ЭМО) Клиники Тартуского университета, он, как и раньше, купил парковочный билет, а позже супруга заказала мобильную парковку. Однако вечером под дворником автомобиля его ждало извещение о штрафе. «Мое чувство справедливости было уничтожено», – разводит он руками, рассказывая обстоятельства.

Жалобы, из-за которых Нугис обратился за помощью к врачам, возобновились в новогоднюю ночь, поэтому утром первого рабочего дня нового года он сел в свою машину в Кюлитсе. Не было ощущения, что стоит заказывать такси или просить кого-то отвезти.

Автомобиль был оставлен на стоянке перед ЭМО, Нугис купил в автомате парковочный билет на один час – это было в 8:53. Однако вскоре стало ясно, что быстро дело не решится, и попросил жену заказать мобильную парковку. Как видно из сообщений, время платной парковки началось в 9:31 и закончилось в 16:13.

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