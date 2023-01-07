Когда Тынис Нугис (61 год) с нарушением сердечного ритма в понедельник утром прибыл в отделение экстренной медицины (EMO) Клиники Тартуского университета, он, как и раньше, купил парковочный билет, а позже супруга заказала мобильную парковку. Однако вечером под дворником автомобиля его ждало извещение о штрафе. «Мое чувство справедливости было уничтожено», – разводит он руками, рассказывая обстоятельства.
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Пациент оплатил паркову, но все равно получил штраф на парковке EMO
Пациент оплатил паркову, но все равно получил штраф на парковке EMO
Жалобы, из-за которых Нугис обратился за помощью к врачам, возобновились в новогоднюю ночь, поэтому утром первого рабочего дня нового года он сел в свою машину в Кюлитсе. Не было ощущения, что стоит заказывать такси или просить кого-то отвезти.
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