Невероятно! Арво Пярт – самый исполняемый современный композитор в мире

После Арво Пярта в первую пятерку входят Джон Уильямс, Джон Адамс, Томас Адес и Филип Гласс. София Губайдулина была самой исполняемой женщиной-композитором.

Самыми исполняемыми композиторами всех времен в 2022 году были Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Иоганн Себастьян Бах, Иоганнес Брамс и Франц Шуберт. Самым исполняемым произведением года стала «La Valse» Мориса Равеля. Самыми востребованными дирижерами в прошлом году были Андрис Нельсонс, Янник Незе-Сеген и Пааво Ярви.

Статистика британской компании Bachtrack включала данные о 27124 музыкальных событиях за предыдущий год. Арво Пярт также был самым исполняемым в мире современным классическим композитором в течение восьми лет подряд в период с 2012 по 2019 год.