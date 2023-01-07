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Невероятно! Арво Пярт – самый исполняемый современный композитор в мире

rus.postimees.ee
Невероятно! Арво Пярт – самый исполняемый современный композитор в мире
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Композитор Арво Пярт.
Композитор Арво Пярт. Фото: Eric Marinitsch

Сайт классической музыки Bachtrack опубликовал обзор событий классической музыки по всему миру в 2022 году, и снова Арво Пярт стал самым исполняемым современным композитором в мире.

После Арво Пярта в первую пятерку входят Джон Уильямс, Джон Адамс, Томас Адес и Филип Гласс. София Губайдулина была самой исполняемой женщиной-композитором.

Самыми исполняемыми композиторами всех времен в 2022 году были Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Иоганн Себастьян Бах, Иоганнес Брамс и Франц Шуберт. Самым исполняемым произведением года стала «La Valse» Мориса Равеля. Самыми востребованными дирижерами в прошлом году были Андрис Нельсонс, Янник Незе-Сеген и Пааво Ярви.

Статистика британской компании Bachtrack включала данные о 27124 музыкальных событиях за предыдущий год. Арво Пярт также был самым исполняемым в мире современным классическим композитором в течение восьми лет подряд в период с 2012 по 2019 год.

Узнайте больше на сайте Bachtrack. Читайте также интервью с Михаэлем Пяртом, председателем правления Центра Арво Пярта.

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