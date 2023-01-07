В Иране повесили еще двоих участников протестов. Десятки человек ждут приговоров

В Иране повесили двух мужчин, участвоваших в протестах, которые охватили страну в сентябре прошлого года и продолжаются до сих пор. Им было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве военного в ходе одной из акций.

По версии прокуроров, 22-летний Махди Карами и Саид Мохаммад Хоссейни (возраст не уточняется) вместе с группой других протестующих раздели офицера иранской армии догола, издевались над ним, а потом убили.

Преступление было якобы совершено из мести за гибель их приятеля, убитого ранее правительственными силами в ходе уличных столкновений.

Родные Карами говорят, что им не позволили увидеться с ним перед казнью. А адвокат Хоссейни рассказал, что его подопечного жестоко избивали в тюрьме и почти все время держали с завязанными глазами.

«Его пытали электрошокером и били металлическим прутом по ступням», – говорит один из адвокатов Али Шарифзаде Ардакани.

3 января Верховный суд Ирана рассмотрел апелляцию и оставил смертный приговор в силе.

Общее число казненных за антиправительственные выступления теперь составляет четыре человека.

В декабре после показательных судов уже были казнены двое молодых иранцев – Мохсен Шекари и Маджидреза Рахнавард. Революционный суд признал их виновными в «войне против Аллаха», что является нарушением весьма расплывчатого закона о национальной безопасности.