Частная военная компания «Вагнер», основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, не является независимой организацией, так как полностью контролируется Кремлем, заявила пресс-секретарь Пентагона Лаура Купер. Об этом пишет RUS TVNET.
Пентагон: Кремль полностью контролирует ЧВК «Вагнер»
При этом она указала, что взаимодействие «вагнеровских» частей с регулярным частями вооруженных сил РФ «не является традиционными отношениями» между структурами внутри одной армии.
«Но в то же время, знаете ли, Вагнер не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве кремлевских лидеров», – заявила Купер.
Представитель Пентагона заявил, что Кремль разрешает ЧВК «Вагнер» вербовать заключенных в тюрьмах, которых отправляют на фронт в Украину. По словам Купер, между «Вагнером» и российским государством существуют «симбиотические отношения» и координация действий.
Пригожин признал, что бойцы из ЧВК «Вагнер» участвуют в войне против Украины с 2014 года.
За последний месяц около города Бахмут погибло более 1000 боевиков ЧВК «Вагнер».