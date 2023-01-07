Пентагон: Кремль полностью контролирует ЧВК «Вагнер»

При этом она указала, что взаимодействие «вагнеровских» частей с регулярным частями вооруженных сил РФ «не является традиционными отношениями» между структурами внутри одной армии.

«Но в то же время, знаете ли, Вагнер не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве кремлевских лидеров», – заявила Купер.

Представитель Пентагона заявил, что Кремль разрешает ЧВК «Вагнер» вербовать заключенных в тюрьмах, которых отправляют на фронт в Украину. По словам Купер, между «Вагнером» и российским государством существуют «симбиотические отношения» и координация действий.

Пригожин признал, что бойцы из ЧВК «Вагнер» участвуют в войне против Украины с 2014 года.