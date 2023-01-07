Многие уже позабыли, что всего три года назад военные исламского режима Ирана сбили украинский авиалайнер Боинг 737-800, в результате чего погибли все 176 пассажиров и экипаж. Иранская и украинская общины Тарту вспомнили об инциденте эмоциональным памятным мероприятием.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иранская и украинская общины вспомнили жертв крушения Boeing 737-800
Ораторам было трудно вспоминать знакомых, погибших в том самолете. Их голоса, как правило, обрывались, когда они боролись со слезами, из зала доносилось много всхлипываний. Среди погибших были очень талантливые и перспективные люди, такие как молодой ИТ-ученый Мохаммад Амин, который перед смертью, работая в Канаде, организовывал международные соревнования по программированию.
«Сбитый самолет – лишь один из примеров преступлений исламского государства», о которых мы никогда не должны забывать», – подчеркнули спикеры на мероприятии, состоявшемся в главном здании Тартуского университета. Также прозвучал призыв к общественности и всем странам помочь в борьбе с жестокими казнями людей, протестовавших против режима. Сегодня утром двое молодых людей были казнены только за то, что требовали основных прав человека. Права, которые считаются само собой разумеющимися в Европе, но которые были значительно урезаны с тех пор, как аятолла Хомейни и исламистский режим пришли к власти в Иране в 1979 году.
Конечно, во время выступлений был сделан акцент и на правах женщин в Иране. Молодые женщины устроили художественное представление о том, как исламистский режим требует, чтобы все они покрывали волосы платком или хиджабом. Неправильное ношение платка или, что еще хуже, его отсутствие влечет за собой вмешательство полиции нравов в стране, которая может быть крайне жестокой, как показало всемирно известное дело Махсы Амина. В знак протеста женщины заклеивали себе рты, демонстративно бросали хиджабы в огонь и отрезали пряди волос.
Позже к ним присоединились другие женщин, которые взялись за ножницы и срезали пряди своих волос. Пряди волос, в свою очередь, были наклеены на красноречивую картину, подготовленную специально к этому событию и которую позже можно будет увидеть в Таллиннском университете.
Также была показана история молодой пары, которая погибла в самолете и попрощалась со своими семьями, чтобы отправиться на поиски счастья вдали от родины. Поскольку сложившийся в стране в последние десятилетия режим, где нет места свободному самовыражению, зачастую создает у молодежи ощущение безысходности, многие пытаются уехать и искать свое счастье в другом месте. К сожалению, безжизненные тела этих молодых людей вместе с остальными погибшими все же упали на родную землю, смешавшись с обломками самолета.
После того как были выплеснуты эмоции, всем пришедшим были предложены традиционные иранские закуски и чай. Можно было осмотреть выставку о ситуации с правами человека в Иране.
Международный регулярный рейс PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines из Тегерана, столицы Ирана, вылетел в направлении Киева 8 января 2020 года в 6:12 по местному времени. Однако через две минуты самолет исчез с экранов радаров. Последняя зафиксированная высота самолета над уровнем моря составляла 2416 метров, а скорость относительно земли – 275 узлов или 509 км/ч.
Власти исламского государства изначально отрицали свою причастность к крушению самолета, но вскоре выяснилось, что самолет был сбит как минимум двумя ракетами класса «земля-воздух». Затем правящий режим страны заявил, что принял самолет за американскую крылатую ракету. Инцидент спровоцировал антиправительственные протесты в Иране.