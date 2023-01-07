ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иранская и украинская общины вспомнили жертв крушения Boeing 737-800

Ораторам было трудно вспоминать знакомых, погибших в том самолете. Их голоса, как правило, обрывались, когда они боролись со слезами, из зала доносилось много всхлипываний. Среди погибших были очень талантливые и перспективные люди, такие как молодой ИТ-ученый Мохаммад Амин, который перед смертью, работая в Канаде, организовывал международные соревнования по программированию.

«Сбитый самолет – лишь один из примеров преступлений исламского государства», о которых мы никогда не должны забывать», – подчеркнули спикеры на мероприятии, состоявшемся в главном здании Тартуского университета. Также прозвучал призыв к общественности и всем странам помочь в борьбе с жестокими казнями людей, протестовавших против режима. Сегодня утром двое молодых людей были казнены только за то, что требовали основных прав человека. Права, которые считаются само собой разумеющимися в Европе, но которые были значительно урезаны с тех пор, как аятолла Хомейни и исламистский режим пришли к власти в Иране в 1979 году.