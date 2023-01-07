В ЕС считают казни еще двух участников протестов в Иране «очередным признаком жестокого подавления гражданских демонстраций властями страны».
Евросоюз резко осудил новые казни участников протестов в Иране
Евросоюз потрясен казнями еще двух человек, которые были арестованы и приговорены к смерти в связи с продолжающимися в Иране протестами. Такое заявление обнародовали во внешнеполитической службе ЕС в субботу, 7 января.
«Это еще один признак жестокого подавления гражданских демонстраций иранскими властями. Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить достойную жесткого осуждения практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении протестующих», – говорится в этом документе.
Кроме прочего, Брюссель призывает Тегеран «незамедлительно отменить последние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить всем задержанным надлежащий судебный процесс». «Необходимо исключить ситуации, при которых находящиеся под арестом или в тюрьме лица подвергаются жестокому обращению в какой бы то ни было форме», – подчеркивается в заявлении ЕС.
Осуждение ЕС смертной казни как меры наказания
В то же время власти ЕС призвали Тегеран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах. «Основные права, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах», – указывается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Евросоюза.
«ЕС вновь заявляет о своем твердом и принципиальном неприятии применения смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как сдерживающий фактор для преступлений и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и целостности. Более того, это наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми», – говорится далее в документе.
Смертные приговоры в отношении демонстрантов в Иране
Ранее Минюст Ирана уведомил о казни еще двух человек через повешение. В декабре 2022 года иранский суд признал их виновными в смерти представителя военизированного формирования «Басидж», подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции. Теперь общее число приведенных в исполнение смертных приговоров в отношении участников протестов в Иране, по официальным данным, достигло четырех случаев. Общее количество смертных приговоров, вынесенных в связи с протестами, по подсчетам агентства AFP, составляет 14.
В середине декабря ЕС ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. По сведениям правозащитников, за время протестов с середины сентября в Иране были убиты минимум 470 демонстрантов, свыше 18 000 задержаны.
Казнь молодого рэпера в Иране
О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд признал молодого человека виновным во «вражде против Бога». По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена «Басиджа». Сам активист заявил, что был осужден после «показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры».
Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы «неправильно» носила хиджаб. Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года – они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. В общей сложности судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек.