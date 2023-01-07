Европейские страны поддержали домохозяйства и предприятия на общую сумму 700 миллиардов евро, в то же время перспективы экономического роста сократились из-за высоких цен на энергоносители.
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ГРАФИК ⟩ Эстония оказалась в конце списка по объемам помощи в борьбе с энергокризисом
Эстония оказалась в конце списка по объемам помощи в борьбе с энергокризисом
Это почти та же сумма, о которой страны Евросоюза договорились в 2020 году для борьбы с вызванным пандемией кризисом.
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