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ГРАФИК ⟩ Эстония оказалась в конце списка по объемам помощи в борьбе с энергокризисом

Тынис Оя
, экономический журналист
Эстония оказалась в конце списка по объемам помощи в борьбе с энергокризисом
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Фото: TERESA SUAREZ

Европейские страны поддержали домохозяйства и предприятия на общую сумму 700 миллиардов евро, в то же время  перспективы экономического роста сократились из-за высоких цен на энергоносители.

Это почти та же сумма, о которой страны Евросоюза договорились в 2020 году для борьбы с вызванным пандемией кризисом.

«Энергетический кризис стал беспрецедентным потрясением для Европейского Союза, и стал очень дорогим кризисом», – заявила финской телекомпании Yle старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruege Симоне Тальяпьетра.

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