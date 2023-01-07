Принц Гарри рассказал в мемуарах, что во время службы в Афганистане лично убил 25 человек. Британские военные заявили, что он предал армию и поставил под угрозу жизни солдат, пишет «Медуза».
Принц Гарри признал, что убил в Афганистане во время службы 25 человек
Одним из главных сюжетов в британских медиа в начале 2023 года стала публикация отрывков из автобиографической книги принца Гарри Spare («Запасной»), которая появится в продаже 10 января. И если сперва внимание прессы привлекла опубликованная The Guardian часть мемуаров о потасовке между герцогом Сассекским и его старшим братом, принцем Уэльским Уильямом, из-за критики последнего в адрес жены Гарри Меган Маркл, то в последние дни СМИ смещают акцент на другой эпизод – а именно на признание младшего сына короля Карла III в убийстве 25 человек во время его службы в Афганистане.
Принц видел в талибах «шахматные фигуры» и сейчас не испытывает угрызений совести
По воспоминаниям Гарри, которые приводит газета The Telegraph (издание цитирует Гарри по испаноязычной версии мемуаров), все убийства случились во время второй командировки принца в Афганистан, то есть в 2012–2013 годах. Тогда Гарри обучился на пилота боевого вертолета Apache и в составе контингента Королевских военно-воздушных сил на 20 недель отправился на базу «Кэмп Бастион» в афганской провинции Гильменд.
«Забирать человеческие жизни» принцу, по его словам, пришлось в ходе шести разных миссий. Сегодня воспоминания об этом, по признанию автора, не вызывают у него ни гордости, ни стыда. Во время же боев, в ходе которых ему приходилось убивать, Гарри и вовсе не думал, что перед ним живые люди, а воспринимал противников как «шахматные фигуры», которые нужно смести с доски.
Возвращаясь на базу, он каждый раз пересматривал видео убийств, которые записывались на камеру вертолета Apache, использовавшегося в ходе миссий. Принц убеждал себя в том, что перед ним – «плохие парни, ликвидированные для того, чтобы они не успели убить хороших парней». Лишить жизни кого-то, «в ком ты видишь человека», невозможно, но армия «научила видеть в них "других" – и научила хорошо», констатирует Гарри:
Я поставил себе цель с первого же дня там никогда не ложиться спать, сомневаясь, правильно ли я поступаю… пусть мне и приходилось стрелять только в талибов, безо всяких гражданских поблизости. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми руками и ногами в сохранности, но еще сильнее я хотел вернуться домой с чистой совестью.
По словам Гарри, точное количество своих жертв бойцы стали знать только «в эру Apache и лэптопов» – и ему казалось важным не бояться этого знания: «Итак, мое число – 25. И оно не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает меня».
Моральную правоту он искал и в личных воспоминаниях о том, как еще студентом Итона смотрел трансляцию террористических атак на Всемирный торговый центр в 2001 году, а позднее встречался с семьями жертв теракта во время поездок в США. Совершить эти преступления, по выражению Гарри, могли лишь «враги человечества», и война против них была для него актом возмездия.
Из-за признаний принц может превратиться в мишень для мести. Недовольны и военные: Гарри нарушил армейский кодекс и создал риски для других британских солдат
The Telegraph отметила, что откровенность 38-летнего герцога Сассекского может обернуться для него необходимостью усилить меры личной безопасности: опасения по поводу того, что Гарри является мишенью для террористов из-за участия в боевых действиях против «Талибана», высказывались экспертами и ранее, а его прямое признание в убийствах способно легитимизировать охоту на принца в глазах радикалов.
При этом министерство внутренних дел Великобритании в 2022 году не предоставило Гарри и его семье полноценную полицейскую защиту во время их визита в страну (семья Гарри постоянно живет в США). Из-за этого принц даже подал к ведомству иск – и выиграл его. А от охраны, положенной принцу как члену королевской семьи, Гарри отказался сам – вместе с другими оплачиваемыми из британского бюджета привилегиями. Так или иначе, на родине герцог Сассекский «не чувствует себя в безопасности», говорил его адвокат.
Еще одним последствием откровений Гарри стала критика со стороны ветеранов британской армии. Так, газета The Times 6 января обнародовала критическую оценку признаний принца известным офицером, армейским полковником Тимом Коллинсом, который в составе британского контингента участвовал еще во вторжении в Ирак в 2003 году. По словам военного, подобные откровения армия может трактовать как «предательство».
Чтобы обнародовать столь чувствительную информацию, Гарри должен был получить «дурные советы» от своей команды, считает Коллинс. По его мнению, оглашать количество убитых талибов было «наивно» – и можно только догадываться о мотивах людей, подтолкнувших сына короля к этому шагу.
Еще один полковник британской армии в отставке – Ричард Кэмп в комментарии Sky News отметил, что этот отрывок из мемуаров герцога Сассекского не только ставит под угрозу его личную безопасность, но и создает риски для британских солдат, которые проходят службу в горячих точках сегодня.