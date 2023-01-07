Принц Гарри признал, что убил в Афганистане во время службы 25 человек

Одним из главных сюжетов в британских медиа в начале 2023 года стала публикация отрывков из автобиографической книги принца Гарри Spare («Запасной»), которая появится в продаже 10 января. И если сперва внимание прессы привлекла опубликованная The Guardian часть мемуаров о потасовке между герцогом Сассекским и его старшим братом, принцем Уэльским Уильямом, из-за критики последнего в адрес жены Гарри Меган Маркл, то в последние дни СМИ смещают акцент на другой эпизод – а именно на признание младшего сына короля Карла III в убийстве 25 человек во время его службы в Афганистане.

Принц видел в талибах «шахматные фигуры» и сейчас не испытывает угрызений совести

По воспоминаниям Гарри, которые приводит газета The Telegraph (издание цитирует Гарри по испаноязычной версии мемуаров), все убийства случились во время второй командировки принца в Афганистан, то есть в 2012–2013 годах. Тогда Гарри обучился на пилота боевого вертолета Apache и в составе контингента Королевских военно-воздушных сил на 20 недель отправился на базу «Кэмп Бастион» в афганской провинции Гильменд.