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Пьяный водитель сбил пешехода

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Пьяный водитель сбил пешехода
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Taavi Sepp

В ночь на субботу в Рапламаа пьяная женщина на автомобиле сбила пешехода. 

Вчера, 7 января, в 00.24 в волости Рапла на первом километре дороги Аранкюла-Юуру произошло ДТП: по предварительным данным, 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Octavia сбила 30-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Пострадавшего пешехода доставили в Таллинн - в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полицией было задержано 15 нетрезвых водителей. 

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