В ночь на субботу в Рапламаа пьяная женщина на автомобиле сбила пешехода.
Пьяный водитель сбил пешехода
Пьяный водитель сбил пешехода
Вчера, 7 января, в 00.24 в волости Рапла на первом километре дороги Аранкюла-Юуру произошло ДТП: по предварительным данным, 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Octavia сбила 30-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Пострадавшего пешехода доставили в Таллинн - в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полицией было задержано 15 нетрезвых водителей.