Пьяный водитель сбил пешехода

Вчера, 7 января, в 00.24 в волости Рапла на первом километре дороги Аранкюла-Юуру произошло ДТП: по предварительным данным, 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Octavia сбила 30-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.