Газовая оттепель. Мягкая зима лишила Кремль главного орудия в войне с Европой

Начало января выдалось настолько теплым, что европейцы загорали и купались на средиземноморских пляжах, а энергетики не только перестали сжигать запасенный на зиму газ, но и перешли к невиданному для этого времени года пополнению подземных хранилищ.

Это - первая хорошая новость для Европы, поскольку от того, сколько газа останется в хранилищах к концу отопительного сезона, зависят шансы ЕС пережить не только эту, но и следующую зиму под давлением Кремля. Подвластный Путину «Газпром» планомерно сокращает поставки в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться от российской агрессии.

К этой зиме хранилища были заполнены на 95%, а к следующей может оказаться всего 65%, предупреждали и аналитики Международного энергетического агентства, и эксперты исследовательского центра ICIS. Это чревато рекордными ценами и веерными отключениями.