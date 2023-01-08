Трагедия: 26-летний чемпион мира во время тренировки попал под машину и погиб

Трагическая авария произошла в пятницу в центральной Италии в Сабаудии, когда в рамках только что начавшегося тренировочного сбора сборной Австрии проходила трехчасовая велотренировка. Зайфридсбергер, который был последним в шеренге участвовавших в тренировке спортсменов, был сбит приблизившимся сзади автомобилем Lancia и в результате столкновения скончался на месте происшествия, пишет Kronen Zeitung.

Главный тренер австрийской команды Роберт Сенс тут же прервал сбор, который должен был продлиться до 14 января. Все остальные члены команды в субботу должны были дать показания местной полиции, после чего им была оказана психологическая помощь.

Зайфридсбергер стал чемпионом мира (распашная четверка в возрастной группе U23) стал в 2016 году, и с австрийской командой был четвертым в том же классе лодок на чемпионате Европы 2020 года.