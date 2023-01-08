Будущая надежда Австрии по гребле Кристоф Зайфридсбергер погиб в результате ДТП в Италии, когда его во время тренировки на велосипеде сбила машина. Погибшему чемпиону мира в возрастной группе U23 было всего 26 лет.
Трагедия: 26-летний чемпион мира во время тренировки попал под машину и погиб
Трагическая авария произошла в пятницу в центральной Италии в Сабаудии, когда в рамках только что начавшегося тренировочного сбора сборной Австрии проходила трехчасовая велотренировка. Зайфридсбергер, который был последним в шеренге участвовавших в тренировке спортсменов, был сбит приблизившимся сзади автомобилем Lancia и в результате столкновения скончался на месте происшествия, пишет Kronen Zeitung.
Главный тренер австрийской команды Роберт Сенс тут же прервал сбор, который должен был продлиться до 14 января. Все остальные члены команды в субботу должны были дать показания местной полиции, после чего им была оказана психологическая помощь.
Зайфридсбергер стал чемпионом мира (распашная четверка в возрастной группе U23) стал в 2016 году, и с австрийской командой был четвертым в том же классе лодок на чемпионате Европы 2020 года.
В последние сезоны он сосредоточился на распашной двойке и участвовал в гонках с Бруно Бахмайром. «Его мечтой было поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж со своим напарником Бахмайром. Зайфридсбергер был очень амбициозен в спорте и учебе, но в целом был отзывчивым и добрым человеком», - описал погибшего гребца его первый тренер Курт Сандхойгль.