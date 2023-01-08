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Жуткий случай в Финляндии: женщина умерла в торговом центре во время задержания ее охранниками

rus.postimees.ee
Жуткий случай в Финляндии: женщина умерла в торговом центре во время задержания ее охранниками
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Торговый центр Iso Omena в Эспоо. Фото иллюстративное.
Торговый центр Iso Omena в Эспоо. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В результате инцидента в торговом центре Iso Omena в Эспоо погиб один человек, передает Yle со ссылкой на местную полицию.

Согласно свидетельствам очевидцев, жертва – женщина. Газета Iltalehti пишет, что она была задержана охранниками.

Очевидцы рассказали, что четверо охранников положили женщину на землю и легли на нее. Позже ее пытались реанимировать.

Полиция расследует ход событий, а также то, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

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