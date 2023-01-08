В результате инцидента в торговом центре Iso Omena в Эспоо погиб один человек, передает Yle со ссылкой на местную полицию.
Жуткий случай в Финляндии: женщина умерла в торговом центре во время задержания ее охранниками
Жуткий случай в Финляндии: женщина умерла в торговом центре во время задержания ее охранниками
Согласно свидетельствам очевидцев, жертва – женщина. Газета Iltalehti пишет, что она была задержана охранниками.
Очевидцы рассказали, что четверо охранников положили женщину на землю и легли на нее. Позже ее пытались реанимировать.
Полиция расследует ход событий, а также то, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.