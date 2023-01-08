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Грядет крупнейшее в истории перераспределение богатств

Тынис Оя
, экономический журналист
Грядет крупнейшее в истории перераспределение богатств
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: SPENCER PLATT

Самое старое поколение, бэби-бумеры, еще отчасти присутствуют на рынке труда, но многие их них уже сидят на пенсии. Благодаря благоприятным экономическим условиям этому поколению было легче накапливать богатство, чем более молодым людям.

Согласно анализу, опубликованному в прошлом году инвестиционным банком Cerulli Associates, к 2045 году будет перераспределено в общей сложности 84,4 трллионов долларов активов, что немного меньше, чем валовой внутренний продукт всех стран вместе взятых. Из них 72,6 триллиона долларов передаются потомкам, а 11,9 триллиона долларов пожертвованы на благотворительность.

53 триллиона долларов передаются от бэби-бумеров молодому поколению, что составляет 63 процента всего перераспределяемого богатства.

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