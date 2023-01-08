Самое старое поколение, бэби-бумеры, еще отчасти присутствуют на рынке труда, но многие их них уже сидят на пенсии. Благодаря благоприятным экономическим условиям этому поколению было легче накапливать богатство, чем более молодым людям.
Для подписчиков
Грядет крупнейшее в истории перераспределение богатств
Грядет крупнейшее в истории перераспределение богатств
Согласно анализу, опубликованному в прошлом году инвестиционным банком Cerulli Associates, к 2045 году будет перераспределено в общей сложности 84,4 трллионов долларов активов, что немного меньше, чем валовой внутренний продукт всех стран вместе взятых. Из них 72,6 триллиона долларов передаются потомкам, а 11,9 триллиона долларов пожертвованы на благотворительность.
Ключевые слова