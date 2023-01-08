Грядет крупнейшее в истории перераспределение богатств

Согласно анализу, опубликованному в прошлом году инвестиционным банком Cerulli Associates, к 2045 году будет перераспределено в общей сложности 84,4 трллионов долларов активов, что немного меньше, чем валовой внутренний продукт всех стран вместе взятых. Из них 72,6 триллиона долларов передаются потомкам, а 11,9 триллиона долларов пожертвованы на благотворительность.