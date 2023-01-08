Война и кризис не помеха: стартапы Эстонии показали рекордный рост

Так, по предварительным данным, прошлогодний оборот эстонских стартапов превысил два миллиарда евро. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, целый ряд областей по-прежнему сохраняет большой потенциал роста — например, высокие технологии, кибер-безопасность, зеленые технологии и сектор климата повышают свою прибыль даже во время кризиса.

Рост эстонского стартап-сектора поддерживается количеством фирм-единорогов - частных стартапов, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, а это означает, что в Эстонии есть крупные стартап-компании, которые привлекают крупные инвестиции, имеют много сотрудников и большие обороты. Во время кризиса эстонским стартапам содействует их ориентация на глобальные рынки и опыт участия в глобальном бизнесе.