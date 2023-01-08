В то время как в других частях мира из-за войны и экономической нестабильности оборот начинающих компаний и объем привлеченных инвестиций сократились, эстонские стартап-компании продемонстрировали в прошлом году рекордный рост.
Война и кризис не помеха: стартапы Эстонии показали рекордный рост
Так, по предварительным данным, прошлогодний оборот эстонских стартапов превысил два миллиарда евро. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, целый ряд областей по-прежнему сохраняет большой потенциал роста — например, высокие технологии, кибер-безопасность, зеленые технологии и сектор климата повышают свою прибыль даже во время кризиса.
Рост эстонского стартап-сектора поддерживается количеством фирм-единорогов - частных стартапов, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, а это означает, что в Эстонии есть крупные стартап-компании, которые привлекают крупные инвестиции, имеют много сотрудников и большие обороты. Во время кризиса эстонским стартапам содействует их ориентация на глобальные рынки и опыт участия в глобальном бизнесе.
Глава Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что в последние несколько лет эстонский сектор стартапов рос на 20-30 процентов в год. Если в 2021 году стартапы привлекли 980 млн евро, то в 2022 году, по предварительным данным, стартапы привлекли 1,33 млрд евро инвестиций, или на 35 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.