Один день изменил всю жизнь ⟩ В Эстонии ребенку поставили редкий диагноз: он будет проводить в больнице по четыре часа каждую неделю

По словам члена правления Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма, Детский фонд продолжает собирать пожертвования на лечение маленького мальчика, чтобы завершить лечение первого года на сумму 306 000 евро. Фонд надеется, что в течение следующего года Комитет по лекарственным средствам Министерства социальных дел также даст свое одобрение препарату, одобренному Европейским агентством по лекарственным средствам, и тогда появится возможность, что продолжение лечения Кевина-Сандера будет оплачивать уже Больничная касса.

КОММЕНТАРИЙ

Эвели Ильвес Фото: Lastefond

Эвели Ильвес,

руководитель по поддержке Детского фонда

История Кевина-Сандера является исключительным случаем, поскольку он единственный ребенок с этим синдромом в Эстонии. Дорогостоящее лечение, в котором ребенок нуждается годами или на протяжении всей жизни, но которое не финансируется Больничной кассой, вызывает все большее беспокойство в Детском фонде.

Медицина развивается, некоторые болезни, которые до сих пор были неизлечимыми, имеют возможность лечения, но нет возможности лечения для детей с редкими заболеваниями, которые растут в Эстонии, поскольку Больничная касса фактически не финансирует лечение редких заболеваний. Или если финансирует, то в список льготных лекарств препарат попадает через несколько лет, и это не утешает те семьи, у которых, к сожалению, нет времени ждать.

Так и с Кевином-Сандером. Даже если Больничная касса профинансирует это лекарство через год, Кевин-Сандер к тому времени уже получит необратимый вред здоровью.

По словам руководителей Больничной кассы, закон не допускает сотрудничества между благотворительными организациями и государством, поэтому нет возможности разделить расходы. Так что теперь только добрые люди, делающие пожертвования, спасают жизни.

Помимо Кевина-Сандера, еще девять детей нуждаются в крайне дорогом лечении при поддержке Детского фонда, и десятая заявка лежит у нас на рассмотрении. Например, мы также просим помощи у добрых людей для 11-летней Норы-Лийзы с диагнозом муковисцидоз: ей нужны лекарства, чтобы дышать. Кроме того, мы поддерживаем 20-летнюю Хендру, страдающую спинальной мышечной атрофией. Годовая стоимость лечения как у Хендры, так и у Норы-Лийзы составляет порядка нескольких сотен тысяч евро - оба лечения также являются пожизненными.

Кроме того, при поддержке Детского фонда четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом ахондроплазия нуждаются в лекарствах для роста, ежегодная стоимость которых составляет более 200 000 евро на ребенка. Это составляет в общей сложности почти один миллион евро. Кроме того, есть еще трое детей, у которых ежегодная стоимость лекарств находится в пределах нескольких десятков тысяч евро, но что все равно является непреодолимо большой суммой для одной семьи.

Для Кевина-Сандера будет непросто каждый год собирать эту сумму с помощью благотворительной кампании, но Детский фонд будет продолжать финансировать его лечение с помощью добрых людей до тех пор, пока это необходимо, иначе и быть не может. Прекращение работающего лечения немыслимо, мы очень надеемся, что делающие пожертвования добрые люди нас поддержат. Однако, поскольку это пожизненное лечение, которое успешно работает на основе различных научных исследований, я хотела бы верить, что Больничная касса когда-нибудь возьмет на себя это финансирование вместо Детского фонда. По крайней мере, мы надеемся и работаем в этом направлении. Мы не позволим забыть Кевина-Сандера и других детей с редкими заболеваниями.