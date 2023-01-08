Эксперт: у государства нет четкой политики в сфере сельского хозяйства

«Самое главное - обеспечить, чтобы производство продуктов питания в Эстонии было устойчивым и конкурентоспособным. Чтобы нашим производителям были бы обеспечены экономические условия, обеспечивающие честную конкуренцию, позволяющие противостоять натиску импортных продуктов. Прежде всего, необходим четкий план, как все это делать, а во-вторых, нужны активная политика и меры, которые стимулировали бы инвестиции. Конечно, нельзя забывать и о необходимости обеспечивать преемственность в обучении новых квалифицированных работников», - отметил Сырмус.

Ввиду приближающихся выборов в Рийгикогу бывший председатель палаты сказал, что новому составу Рийгикогу предстоит принять очень важные решения. «С 2021 года в ЕС начался новый бюджетный период, подготовлены основы новой единой сельскохозяйственной политики. Долгое время аграрный сектор Эстонии был обеспокоен тем, что наши прямые сельскохозяйственные субсидии являются одними из самых низких в ЕС. В ходе переговоров, которые охватили новый бюджетный период 2021 года, мы сделали большой шаг вперед в их выравнивании и наши субсидии достигли уровня 80 процентов от среднего показателя по ЕС», - подчеркнул Сырмус.

В то же время он отметил, что переговоры ЕС по обновлению аграрной политики становятся все более сложными и все процессы затягиваются. «Например, новые правила были отложены на два года и вступят в силу только с 2023 года. И даже сейчас вызывает серьезную озабоченность то, что вся политика, необходимые решения и их реализация затянулись на долгое время. За несколько недель и дней до вступления новых правил в силу поспешно дорабатывали еще и новые постановления, поскольку утверждение всего стратегического плана на уровне ЕС было очень сильно затянуто и смещено по срокам», - отметил бывший глава палаты.