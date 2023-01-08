Забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair привела к отмене 152 рейсов в бельгийском аэропорту Шарлеруа в эти выходные, сообщил руководитель аэропорта.
Из-за забастовки работников Ryanair отменены 152 рейса
Из-за забастовки работников Ryanair отменены 152 рейса
Забастовка около 400 бортпроводников последовала за остановкой работы в новогодние выходные, в результате чего было отменено около сотни рейсов.
В субботу и воскресенье 76 прибывающих и 76 вылетающих рейсов были отменены из-за забастовки, затронувшей в общей сложности около 20 000 пассажиров, заявил директор аэропорта Шарлеруа Филипп Вердонк.
Забастовка затронула только пятнадцать базирующихся в Бельгии самолетов Ryainar.