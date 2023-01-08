Представитель Евросоюза в Украине: о членстве Украины в ЕС говорить никто не хотел и Зеленский это знал

Работает почта, включая доставку посылок за границу. А то, как работает железная дорога – это абсолютно чудо какое-то. Через 10 дней после освобождения Херсона я ездил туда поездом. Мы выехали после обеда и минут 40 поезд стоял и пережидал, пока закончится обстрел. Очень интенсивный был обстрел и это было совсем рядом… Вот эта способность оказывать сопротивление в таких условиях совершенно удивительная.

– После начала войны Украина подала заявку о вступлении в Евросоюз. Но на самом деле все понимают, что Украина пока не соответствует требованиям. Это был символический шаг?

– Я бы сказал, что это был один из самых сильных внешнеполитических шагов Зеленского и украинского правительства. Во-первых, да, это очень символично. Документ подписали на пятый, кажется, день войны и это было очень смело… До сих пор стремление Украины в ЕС поддерживалось, были выделены средства Украине, но о членстве в Евросоюзе никто говорить не хотел, и Зеленский это прекрасно знал. Когда я в 2019 году встречался с Зеленским, вручал ему верительную грамоту, он спрашивал у меня насчет членства в ЕС. И за это время он смог распахнуть эту дверь. Ужасно смело. И это распахнуло дверь в перспективе для Молдовы и Грузии.

– В Грузии сейчас дела идут не так хорошо, как раньше, не так ли?