В США на свободу вышла Ана Монтес – одна из самых известных шпионок холодной войны

Монтес, которой сейчас 65 лет, работала аналитиком в разведывательном управлении Пентагона и шпионила в пользу Кубы.

После ее ареста в 2001 году американские чиновники утверждали, что она почти полностью раскрыла разведывательные операции США на острове.

По словам одного из них, Монтес была одной из наиболее опасных агентов, когда-либо задержанных американскими спецслужбами, она нанесла Соединенным Штатам огромный вред.

Мишель Ван Клив, бывший главой контрразведки при президенте Джордже Буше-младшем, в 2012 году заявил Конгрессу, что Монтес скомпрометировала все действия американских агентов на острове.

«Кубинцы были прекрасно осведомлены обо всем, что мы знали о них, и могли использовать это в своих интересах. Кроме того, она смогла повлиять на оценки ситуации на Кубе в своих разговорах с коллегами, а также нашла возможность предоставить полученную информацию другим державам,» - сказал Ван Клив.

После ареста Монтес обвинили в раскрытии личностей четырех американских разведчиков и огромного количества секретных материалов. Ее приговорили к 25 годам тюрьмы. Вынося приговор, судья заявил, что своими действиями она поставила под угрозу безопасность всей американской нации.