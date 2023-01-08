Соцдем Раймонд Кальюлайд: европейские левые зачастую наивны и далеки от жизни

«Европейские левые зачастую отличаются наивными и пацифистскими взглядами», - написал Кальюлайд в социальной сети, сообщает BNS. «Помнится, лидеры Британской лейбористской партии когда-то даже выступали за односторонний отказ Великобритании от ядерного оружия. Но здесь, у нас в Эстонии, все по-другому. Россия опасна, и противостоять этой угрозе можно, только будучи сильным».

«И СДПЭ, вероятно, лучше других понимает, что экономическое благосостояние людей также важно с точки зрения обеспечения национальной безопасности», - добавил Кальюлайд.