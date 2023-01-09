Экс-центрист, депутат Рийгикогу и Нарвского горособрания Михаил Стальнухин идет на выборы независимо от других. Что это даст? Учитывая то, что ранее никому не удавалось попасть в парламент без партийной поддержки. Против кого и чего он будет бороться?
ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Михаил Стальнухин: зачем идти ва-банк?
14:00
Михаил Стальнухин: зачем идти ва-банк?
Независимый кандидат Михаил Стальнухин ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 14:00!
- Чего добивается политик? Можно ли делать ставки на протестные голоса?
- Сколько голосов Стальнухин намерен отобрать у центристов?
- Сыграет ли его решение на руку Eesti 200 и EKRE?
- Почему триумфатор минувших местных выборов, социал-демократ, мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться?
- В чью пользу сложился расклад?
- На чем сфокусируется Стальнухин в своей кампании?
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