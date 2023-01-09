ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Михаил Стальнухин: зачем идти ва-банк?

Экс-центрист, депутат Рийгикогу и Нарвского горособрания Михаил Стальнухин идет на выборы независимо от других. Что это даст? Учитывая то, что ранее никому не удавалось попасть в парламент без партийной поддержки. Против кого и чего он будет бороться?