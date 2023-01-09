ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Стальнухин: иду против всех, чтобы создать партию; центристы и другие дожили до убожества

– И все же, зачем вы программируете себя на фиаско на предстоящих выборах?

– Прозвучит смешно, но приведу цитату из одного фильма: «Я юн и свеж, как персик». На чисто волевых качествах меня хватит еще на пять-десять лет. У меня очень серьезные намерения!

Честно говоря, уже просто омерзительно смотреть на то, что происходит на Тоомпеа и в доме Стенбока. И если не попытаться хоть как-то изменить систему, ничего так и не произойдет. В розетке по-прежнему будут рождаться молекулы электричества и т.д. Еще десять лет назад я даже представить себе не мог, что можно до такой степени убожества опуститься – имею в виду происходящее в экономике и образовании.

– Ваш предвыборный шаг играет на руку Eesti 200 и EKRE?

– EKRE – это отдельный разговор, в курилке – нормальные и адекватные люди, но в парламентском зале под прицелом телекамер они такое изрекают, что хоть стой, хоть падай.

– Ходили слухи, что вы могли на выборы пойти от EKRE…

– Это выдумывают СМИ. Они же мне приписывают мысль, что Стальнухин считает всех эстонцев фашистами. Нет, не считаю! Для меня эстонцы – потомки Эстонского стрелкового корпуса. Я общаюсь именно с такими. Это вы там окружили себя потомками 20-й дивизии СС, поэтому и представляете себе мир таким.