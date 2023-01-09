ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Стальнухин: иду против всех, чтобы создать партию; центристы и другие дожили до убожества

Зачем идти ва-банк? Экс-центрист, депутат Рийгикогу и Нарвского горособрания Михаил Стальнухин идет на выборы независимо от других. Против кого и чего он будет бороться?
Независимый кандидат Михаил Стальнухин ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. В середине эфира – на 19-й минуте – в здании Postimees внезапно отключилось электричество, трансляция была прервана на несколько минут.
Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Зачем вы пошли на выборы? Чего добиваетесь?
– В некоторых странах существует понятие «против всех». Первая цель – дать людям возможность выразить свое несогласие с тем, что сейчас происходит в стране.
– Вы делаете ставки на протестные голоса?
– Нет! Здесь важна вторая цель – будем создавать партию, если я наберу достаточную поддержку на выборах. Новая партия будет категорически отличаться от того, что мы сейчас имеем. До сих пор все голосовали по принципу – из всех зол выбираем наименьшее. В результате получалось наибольшее зло.
– Много ли в регионе протестных голосов?
– Убежден, что их большинство. В сентябре я сменил кнопочный телефон Nokia 33 на iPhone, зарегистрировался в соцсетях, начал работать. К началу декабря у меня уже было 5000 подписчиков. Это моя моральная поддержка. Многие люди разделяют мои мысли.
– Сколько голосов вы намерены отнять у центристов?
– Ничего ни у кого отбирать не буду! Прошлая предвыборная парламентская кампания обошлась партиям в 30 миллионов евро. Как можно с ними соревноваться независимому кандидату? Скоро все улицы заполнят огромные плакаты, с которых будут глядеть умные, добрые и, сразу видно, расположенные к людям политики.
– У вас ведь тоже забронированы рекламные площади?
– Пока я веду об этом переговоры. Моя задача – в том, чтобы напомнить людям о том, что есть и независимые кандидаты. В избирательной кабинке не всем хватает терпения дойти до конца списков, голосуют за первое подходящее имя.
– Учитывая ваш болезненный развод с Центристской партией, вы решили выступить в пику центристам?
– Мой партийный стаж – 26 лет. Там тысячи людей, которые хорошо меня знают и с которыми мы были рядом на протяжении четверти века. Я не могу идти против них.
Меня исключали не эти люди, а 17 членов правления, из которых 16 имеют меньший стаж в партии, чем у меня. Здесь интриги никакой не получится!
Мне глубоко отвратительно то, что руководители партий, в том числе Центристской, заявляли по поводу того безобразия, которое устроило правительство Каи Каллас 16 августа в Нарве. Но это не имеет отношения к сотням рядовых членов партии. Постараюсь вести себя на выборах корректно и не буду никого поливать грязью.
– Своих оценок вы тоже не измените и слов обратно не возьмете?
– По-эстонски говорят: mees annab sõna, mees võtab sõna – мужик дал слово, мужик взял слово. У меня такой привычки нет. Пусть это было и в сердцах сказано, но от своих слов ни за что не откажусь.
– Учитывали ли вы то, что ранее никому не удавалось попасть в парламент без партийной поддержки?
– Это наводит меня на мысль о том, что если у тех, кто контролирует выборы, возникнет понимание, что такое возможно, и возможно не с кем-то там, а с Михаилом Стальнухиным, то они постараются скрутить километраж. Например, никто не знает, из чего складываются результаты электронных выборов. И проверить это невозможно.
– Вы хотите сказать, что система будет работать против вас?
– Не уверен, но такие опасения у меня есть.
– Как бы то ни было, опыт парламентских выборов показывает, что независимому кандидату избраться невозможно – так построена избирательная система. Зачем тогда идти ва-банк, заведомо программировать себя на фиаско?
– Если я не пройду, трагедии не будет. С сентября буду опять преподавать эстонский или руководить дополнительным образованием в какой-нибудь фирме. Это вообще не вопрос, предложения о работе у меня есть. Недавно, кстати, вышло седьмое издание моего учебника эстонского языка для взрослых. Как же так получается? Мой учебник был издан в 93–94 году, и до сих пор нет ничего лучше? Одно издание выходит за другим.
– Нежелание руководителей некоторых школ принимать вас на работу не помешает преподавательской карьере?
– Это нежелание выразили два человека, к которым я и на пушечный выстрел не подошел бы и без этого. Ничего, кроме брезгливости и презрения к этим двум я не испытываю. Мне жаль систему образования, в которой такие люди становятся руководителями. Меня это не пугает, пустой разговор!
– И все же, зачем вы программируете себя на фиаско на предстоящих выборах?
– Прозвучит смешно, но приведу цитату из одного фильма: «Я юн и свеж, как персик». На чисто волевых качествах меня хватит еще на пять-десять лет. У меня очень серьезные намерения!
Честно говоря, уже просто омерзительно смотреть на то, что происходит на Тоомпеа и в доме Стенбока. И если не попытаться хоть как-то изменить систему, ничего так и не произойдет. В розетке по-прежнему будут рождаться молекулы электричества и т.д. Еще десять лет назад я даже представить себе не мог, что можно до такой степени убожества опуститься – имею в виду происходящее в экономике и образовании.
– Ваш предвыборный шаг играет на руку Eesti 200 и EKRE?
– EKRE – это отдельный разговор, в курилке – нормальные и адекватные люди, но в парламентском зале под прицелом телекамер они такое изрекают, что хоть стой, хоть падай.
– Ходили слухи, что вы могли на выборы пойти от EKRE…
– Это выдумывают СМИ. Они же мне приписывают мысль, что Стальнухин считает всех эстонцев фашистами. Нет, не считаю! Для меня эстонцы – потомки Эстонского стрелкового корпуса. Я общаюсь именно с такими. Это вы там окружили себя потомками 20-й дивизии СС, поэтому и представляете себе мир таким.
В свое время, если бы я не работал на имя Центристской партии, то у нее не было бы такого успеха ни в Нарве, ни в Ида-Вирумаа.
– Вы так работали, что в конечном итоге триумфатором минувших местных выборов стала соцдем Катри Райк. Как вы думаете, почему она на этот раз отказалась баллотироваться? Как это изменит расклад на выборах?
– Это ее личное дело. Ее решение расклад на выборах никак не изменит. Я вообще не стал бы списывать Катри Райк со счетов. В Нарве есть люди, которые заключают пари, будучи уверенными в том, что до 19 января Райк еще даст свое согласие и пойдет на выборы.
– Как вы оцениваете политическую ситуацию в стране и в Нарве?
– Ужасающе! Это такой низкий уровень профессионализма, когда глава МИД, не стесняясь, говорит, что в случае споров в ЕС мы всегда прислушиваемся к мнению США. Профукали независимость! И, похоже, профукали экономику – от энергетики до лесообработки.
– В этом вся суть ваших претензий к Тоомпеа?
– Это крохотная часть. А что касается образования, что скоро зачитаю им в Рийгикогу отрывок из эстонской газеты, выходившей в 50-е годы в Стокгольме, где речь идет об образовании на родном языке. То есть, 70 лет назад люди прекрасно понимали, что это такое, а сейчас эти не понимают и не хотят ничего понимать.
– Вы будете бороться против перехода на эстонский язык?
– Этот переход будет бороться сам с собой.
– А вы что будете делать?
– А мы будем тыкать палками в эту реформу, потому что руками к ней прикасаться брезгливому человеку не стоит.
– То есть, вы будете всех убеждать, что переход не нужен?
– Так он и не нужен!
– В чем суть ваших претензий к Центристской партии?
– У меня нет претензий к партии. Их не интересует Михаил Стальнухин, меня не интересует Центристская партия.
Подробнее в повторе!
Чего добивается политик? Можно ли делать ставки на протестные голоса?
Сколько голосов Стальнухин намерен отобрать у центристов?
Сыграет ли его решение на руку Eesti 200 и EKRE?
Почему триумфатор минувших местных выборов, социал-демократ, мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться?