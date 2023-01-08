В Кохтла-Ярве жители многоквартирного дома вызвали полицию, поскольку один из жильцов нарушал ночной покой. Нарушитель отказался выполнять приказы стражей порядка и напал на одного из полицейских. В итоге он стал фигурантом уголовного дела и получил условный срок.
Мешал соседям и напал на полицейского: любитель громкой музыки получил условный срок
Поздним вечером 2 января в полицию поступило сообщение, что жители многоквартирного дома в Кохтла-Ярве жалуются на громкую музыку и шум. Соседи и сами ходили к нарушителю ночного покоя, но на их просьбы сделать музыку потише не последовало никакой реакции.
Когда прибыла полиция, 41-летний нарушитель открыл дверь, но отказался делать музыку потише и вместо этого увеличил громкость. Он находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не подчинялся приказам полицейских, сообщает Йыхвиское отделение полиции в соцсетях.
Стражи порядка задержали нарушителя. По дороге в Вирускую тюрьму задержанный в машине снова стал агрессивным и напал на сидевшего рядом патрульного полицейского. Сотрудник правоохранительных органов отправился в больницу для проверки здоровья и не смог продолжить выполнять свои рабочие обязанности.
«Обязанностью полиции является обеспечение безопасности всех людей, и, к сожалению, продолжают возникать ситуации, когда пьяные люди игнорируют приказы сотрудников правоохранительных органов и вместо этого решают действовать против них. Такое поведение нарушает чувство безопасности всех нас, поскольку препятствует поддержанию общественного порядка», - отметили в Йыхвиском отделении полиции.
Агрессивного человека, который напал на полицейского при исполнении, все же доставили в тюрьму, поэтому он смог в камере подумать над своим поведением.
4 января материалы уголовного дела были отправлены в суд и за нападение на сотрудника полиции задержанный был приговорен к двум месяцам и 27 дням лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Нарушитель признал свою вину и сожалел о содеянном.
Решение суда еще не вступило в законную силу.