Мешал соседям и напал на полицейского: любитель громкой музыки получил условный срок

Поздним вечером 2 января в полицию поступило сообщение, что жители многоквартирного дома в Кохтла-Ярве жалуются на громкую музыку и шум. Соседи и сами ходили к нарушителю ночного покоя, но на их просьбы сделать музыку потише не последовало никакой реакции.

Когда прибыла полиция, 41-летний нарушитель открыл дверь, но отказался делать музыку потише и вместо этого увеличил громкость. Он находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не подчинялся приказам полицейских, сообщает Йыхвиское отделение полиции в соцсетях.

Стражи порядка задержали нарушителя. По дороге в Вирускую тюрьму задержанный в машине снова стал агрессивным и напал на сидевшего рядом патрульного полицейского. Сотрудник правоохранительных органов отправился в больницу для проверки здоровья и не смог продолжить выполнять свои рабочие обязанности.

«Обязанностью полиции является обеспечение безопасности всех людей, и, к сожалению, продолжают возникать ситуации, когда пьяные люди игнорируют приказы сотрудников правоохранительных органов и вместо этого решают действовать против них. Такое поведение нарушает чувство безопасности всех нас, поскольку препятствует поддержанию общественного порядка», - отметили в Йыхвиском отделении полиции.

Агрессивного человека, который напал на полицейского при исполнении, все же доставили в тюрьму, поэтому он смог в камере подумать над своим поведением.

4 января материалы уголовного дела были отправлены в суд и за нападение на сотрудника полиции задержанный был приговорен к двум месяцам и 27 дням лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Нарушитель признал свою вину и сожалел о содеянном.