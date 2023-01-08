На фоне футбольного скандала актриса Мерле Яэгер напоминает, что спорт неизбежно связан с политикой.
Спорт и политика – понятия неразделимые
Спорт - действительно не мое. С детства я не понимала норм ГТО и прочей ерунды: чем я лучше, если я бегаю быстрее Пилле или прыгаю дальше Кати. Я до сих пор не понимаю, почему нужно платить за электроэнергию самого тренажерного зала, когда большинство тренажеров для наращивания мышечной массы могли бы производить свою собственную энергию. Когда я была ребенком, на моем велосипеде была динамо-машина, которая включала свет, когда я крутила педали. Это же устройство можно было бы применять и в тренажерных залах.
Много лет назад я ходила на гимнастику, но потом плавание стало обязательным в школе, время тренировок совпало, так и осталось. Раньше я ужасно расстраивался, когда во время олимпиады и всяких других важных соревнований по телевизору не показывали ничего, кроме спорта. Сейчас эти трансляции стали настолько дорогими, что есть место и для других программ, а в компьютере можно посмотреть любую трансляцию.
С футболом меня связывают лишь отношения на одну ночь. Позже я узнала, что он был футболистом. Сейчас я даже не могу вспомнить имя этого парня. Почему это осталось в моей памяти? Он был сильно удивлен моей литературой в комоде у кровати. В то время там лежали «Махно», «Династия Ямамото» и одна-две другие книги о Второй мировой войне и русской революции.
С удовольствием слушаю радиопередачу «Мистическая Россия» Давида Всевиова. Это было полтора года (а то и больше) назад, когда обсуждалось эпоха Сталина. Разговор был о футболе! Так, примерно в 1930-1940 годах этот вид спорта стал популярен на национальном уровне. Клубы росли как грибы после дождя. Каждый житель гнался за мячом. Основанное в 1936 году московское «Динамо» стремилось собрать лучших. Футбол был политикой! Национально ориентированный. Органы занимались вербовкой спортсменов и, вероятно, также контролировали их.
Теперь в Эстонии разразился фотоскандал. Несмотря на то, что жена Карпина пытается отмыть своего мужа в Postimees, сейчас надо посмотреть на картину шире.
«Мы говорили только о футболе», - говорится в извинении футболистов. Мы верим в это, ура! Загвоздка в том, что теперь в пасти российской пропаганды есть большая и сочная косточка, которой щеголять перед Миром.
Делать нечего, кроме как вспомнить эстонскую поговорку: «Когда Бог раздавал людям разум, спортсмены были на тренировке».