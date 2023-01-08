Спорт и политика – понятия неразделимые

Спорт - действительно не мое. С детства я не понимала норм ГТО и прочей ерунды: чем я лучше, если я бегаю быстрее Пилле или прыгаю дальше Кати. Я до сих пор не понимаю, почему нужно платить за электроэнергию самого тренажерного зала, когда большинство тренажеров для наращивания мышечной массы могли бы производить свою собственную энергию. Когда я была ребенком, на моем велосипеде была динамо-машина, которая включала свет, когда я крутила педали. Это же устройство можно было бы применять и в тренажерных залах.

Много лет назад я ходила на гимнастику, но потом плавание стало обязательным в школе, время тренировок совпало, так и осталось. Раньше я ужасно расстраивался, когда во время олимпиады и всяких других важных соревнований по телевизору не показывали ничего, кроме спорта. Сейчас эти трансляции стали настолько дорогими, что есть место и для других программ, а в компьютере можно посмотреть любую трансляцию.