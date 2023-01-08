Мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID

«Внимание, пользователи Smart-ID. Ваши данные не нуждаются в обновлении! Откуда вы знаете, что это письмо мошенническое? Проверьте адрес отправителя, домен Smart-ID - smart-id.com, поэтому письма должны приходить от "@smart-id.com", - предупреждают в полиции. - "@scarlet.be" определенно не является действительным адресом и является попыткой фишинга».