Полиция предупреждает, что жители Эстонии стали получать письма с призывом обновить данные Smart-ID. Речь идет о мошеннических письмах.
Мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID
Мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID
«Внимание, пользователи Smart-ID. Ваши данные не нуждаются в обновлении! Откуда вы знаете, что это письмо мошенническое? Проверьте адрес отправителя, домен Smart-ID - smart-id.com, поэтому письма должны приходить от "@smart-id.com", - предупреждают в полиции. - "@scarlet.be" определенно не является действительным адресом и является попыткой фишинга».
Самые частые признаки мошеннических писем:
- Логотипы в письмах растянуты или сжаты.
- Присутствуют орфографические ошибки и нелогичные предложения.
- Письмо отправлено с подозрительного адреса электронной почты.
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