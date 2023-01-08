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Мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID

rus.postimees.ee
Мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID
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Фото: Sille Annuk

Полиция предупреждает, что жители Эстонии стали получать письма с призывом обновить данные Smart-ID. Речь идет о мошеннических письмах.

«Внимание, пользователи Smart-ID. Ваши данные не нуждаются в обновлении! Откуда вы знаете, что это письмо мошенническое? Проверьте адрес отправителя, домен Smart-ID - smart-id.com, поэтому письма должны приходить от "@smart-id.com", - предупреждают в полиции. - "@scarlet.be" определенно не является действительным адресом и является попыткой фишинга».

Самые частые признаки мошеннических писем:

  • Логотипы в письмах растянуты или сжаты.
  • Присутствуют орфографические ошибки и нелогичные предложения.
  • Письмо отправлено с подозрительного адреса электронной почты.
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