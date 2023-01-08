Кампания по «отправке домой» воевавших в ЧВК «Вагнер» зеков дала свои плоды: в российских колониях новая волна из желающих записаться на фронт

Около полугода назад появилась первая информация о вербовке в российских заключенных для участия в войне в Украине. Тогда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал осужденным освобождение после полугода участия в боевых действиях. Шесть месяцев прошли - и теперь пригожинское СМИ РИА ФАН запустило серию роликов о том, как отвоевавшие положенное зэки получают долгожданную волю, пишет Новая Газета. Европа.
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На распространенных в сети видеороликах Пригожин посещает госпитали и реабилитационные центры, вручает государственные награды и провожает первую партию из более чем пары десятков бывших «вагнеровцев» на «большую землю», произнося при этом отеческие напутствия: «Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны… Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй. Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением». Также Пригожин добавляет, что двери ЧВК «Вагнер» для этих людей всегда открыты.
В ответ пара десятков мужчин нестройным хором заверяет главу ЧВК в своем желании вернуться и «доделать, что начали»:
«Это уже не работа, это жизнь. Мы считаем, что, конечно, вернемся».
В сообщении РИА ФАН рассказывается, что глава ЧВК передал всем бывшим заключенным медали «За отвагу».
Проекту «Агентство» удалось опознать на распространенных РИА ФАН видеозаписях и фотоснимках нескольких отправляющихся на свободу заключенных. Один из бывших заключенных очень похож на ветеринара Дмитрия Каравайчика, приговоренного в июле 2019 года к 17 годам колонии строгого режима «за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина». Другой персонаж видеосъемки Александр Суетов в 2020 году получил 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей нападения на ювелирные магазины.
«Среди показанной в роликах группы есть и один наш подопечный - Андрей Ястребов, - рассказывает "Новой-Европа« основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, - Он был в самом первом отряде и остался жив благодаря сестре, которая писала во все инстанции, давала многочисленные интервью и различными способами привлекала внимание к его имени. Предполагаю, что ради пиара Андрея могли поберечь на поле боя и выпустить в первой партии. К сожалению, пока что Ястребов отказывается с кем-либо общаться».
Четвертая власть
Интересно, что реальной правовой основы для освобождения отправляющихся на войну зэков, судя по всему, нет до сих пор. «Как происходит процедура «освобождения» осуждённых завербованных ЧВК «Вагнер» - мы можем только предположить, - рассказывает юрист фонда »Русь сидящая« Алена Савельева. - Никакой законной процедуры для этого нет. Есть мнение, что это было «помилование» задним числом. Но нужно понимать, что процедура помилования небыстрая и непростая. Для понимания: в 2021 году президентом было помиловано всего шесть осужденных. Снятие судимости возможно по решению суда. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости или по указу президента о помиловании».
«В одном из видео Пригожин говорит, что бывшие заключенные получили сразу и помилование, и амнистию, и снятие судимости, - объясняет Ольга Романова. - В этом должны были участвовать три ветви власти. Амнистию объявляет Госдума и утверждает Совет Федерации. Ни о чем подобном мы не слышали. Помилует президент. Об этом появляется информация на официальном сайте. Я подобной информации там не видела. Снять судимости в России может суд. Но, насколько нам известно, массовыми снятиями судимостей ни один суд публично не занимался. Выходит, что все эти решения принял лично Евгений Пригожин, который теперь в России стал четвертой властью. Равно как не существует законного механизма, позволяющего вытаскивать заключенных из зон на войну. Попрана вся система права и судебная система. Приговорами преступникам просто подтерлись». Ольга Романова считает, что в сложившейся ситуации обществу показан пример: можно совершить любое злодеяние, записаться в ЧВК и, если повезет, вернуться, а еще и денег заработать.
40 тысяч преступников
Сейчас в ЧВК могут быть рекрутированы 40 тысяч российских заключенных. Именно такую цифру назвал на брифинге в Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Общую численность группировки «ЧВК Вагнера» в Украине Кирби оценил в 50 тысяч человек. Около тысячи из них за последние недели погибли, из них 90% - это заключенные, сообщил представитель Совета национальной безопасности. «Он (Пригожин) буквально бросает тела в мясорубку в Бахмуте», - сказал Кирби. Также Кирби заявил, что Пригожин тратит на содержание ЧВК около 100 миллионов долларов в месяц.
40 тысяч заключенных, по мнению Ольги Романовой, было завербовано в «группу Вагнера» еще в прошлом году. В декабре темпы набора снизились в разы. Заключенные, столкнувшиеся с многочисленными случаями внесудебных расправ, принятых в ЧВК в качестве наказания, перестали записываться в организацию даже под давлением администрации колоний. «Только по нашим данным на конец осени было зафиксировано более 50 бессудных убийств заключенных из ЧВК, - говорит »Новой-Европа« Ольга Романова. - Но развернутая в последние дни активная пиар-кампания по освобождению заключенных дала свои плоды: на глазах происходит всплеск энтузиазма, люди записываются наперегонки».
По словам Ольги Романовой, никаких данных об общих потерях ЧВК нет. Как только подразделение терпит серьезные потери, его сразу же переформировывают.
«Надо учитывать, что в первых отрядах, набранных летом, уже были тысячи человек, - рассказывает правозащитница. - Поэтому все освобожденные заключенные, включая тех, кто был ранен и лишился конечностей - это не более десяти процентов от первоначального набора. Думаю, что им просто нет места на свободе. Многие из них пробухают полученные деньги и вернутся сами».
Романова рассказывает, что существует план не отпускать отслуживших положенное заключенных «на большую землю», а вынуждать их селиться на оккупированных Россией территориях. По некоторым данным, эту идею создания «нового казачества» лоббирует Сергей Кириенко. При этом Ольга Романова не сомневается, что скоро на свободе окажутся заключенные, которые вообще никогда нигде не воевали. «Новая-Европа» уже рассказывала о схемах, предлагаемым осужденным, желающим выйти на свободу, но не принимать участие в боях: «Можно заплатить и пересидеть контракт в Луганске или заплатить больше, фиктивно погибнуть и получить новые документы. Дешевле - полгода в барах и борделях Луганска - и потом на выход. Никакого участия в боестолкновениях. Первый выпуск в январе 2023 года. Цена в среднем 70–100 тысяч долларов».