Кампания по «отправке домой» воевавших в ЧВК «Вагнер» зеков дала свои плоды: в российских колониях новая волна из желающих записаться на фронт

Четвертая власть

Интересно, что реальной правовой основы для освобождения отправляющихся на войну зэков, судя по всему, нет до сих пор. «Как происходит процедура «освобождения» осуждённых завербованных ЧВК «Вагнер» - мы можем только предположить, - рассказывает юрист фонда »Русь сидящая« Алена Савельева. - Никакой законной процедуры для этого нет. Есть мнение, что это было «помилование» задним числом. Но нужно понимать, что процедура помилования небыстрая и непростая. Для понимания: в 2021 году президентом было помиловано всего шесть осужденных. Снятие судимости возможно по решению суда. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости или по указу президента о помиловании».

«В одном из видео Пригожин говорит, что бывшие заключенные получили сразу и помилование, и амнистию, и снятие судимости, - объясняет Ольга Романова. - В этом должны были участвовать три ветви власти. Амнистию объявляет Госдума и утверждает Совет Федерации. Ни о чем подобном мы не слышали. Помилует президент. Об этом появляется информация на официальном сайте. Я подобной информации там не видела. Снять судимости в России может суд. Но, насколько нам известно, массовыми снятиями судимостей ни один суд публично не занимался. Выходит, что все эти решения принял лично Евгений Пригожин, который теперь в России стал четвертой властью. Равно как не существует законного механизма, позволяющего вытаскивать заключенных из зон на войну. Попрана вся система права и судебная система. Приговорами преступникам просто подтерлись». Ольга Романова считает, что в сложившейся ситуации обществу показан пример: можно совершить любое злодеяние, записаться в ЧВК и, если повезет, вернуться, а еще и денег заработать.