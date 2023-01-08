В Эстонии стремительно увеличивается количество электронных книг

«Эстонская национальная библиографическая база данных к концу 2022 года будет содержать в общей сложности 300 474 произведения. В прошлом году база данных росла средними темпами по сравнению с предыдущими годами, то есть ежемесячно база данных пополнялась в среднем на 400 произведений», - сказала Кайри Фельт, руководитель отдела развития фондов Национальной библиотеки Эстонии.

Раздел «Новые эстонские книги» базы данных Национальной библиографии дает постоянный обзор того, что было опубликовано за последнюю неделю и что появится в ближайшее время. В нем также содержится информация о том, какие публикации ожидают выхода в свет. Все издательства, получившие необходимый стандартный номер через портал издательства, публикуются в каталоге ESTER под заголовком «Предстоящие».