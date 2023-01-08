Битва северян в солнечной Португалии: в это воскресенье сборная Эстонии по футболу сыграет с командой Исландии

Об этом BNS сообщили в Эстонском футбольном союзе, отметив, что судить матч будут рефери из Португалии. Во главе судейской бригады главный судья Мигель Ногейра. Ему ассистируют помощники арбитра Руи Сидаде и Нуно Пиреш, четвертым арбитром игры является Педро Рамальо.

Мужская команда с 3 по 13 января проведет на сборах в регионе Алгарве, на юге Португалии, в ходе которых проведет два товарищеских матча: в это воскресенье со сборной Исландии и в четверг - со сборной Финляндии. Оба матча можно посмотреть в прямом эфире через Viaplay.