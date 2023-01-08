НАТО не позволила Сербии разместить ее солдат в Косово

В декабре правительство в Белграде впервые со времени окончания войны в Косово запросило разрешение на размещение своих войск в Косово из-за целого ряда инцидентов между косовцами и проживающими в Косово сербами. Резолюция Совета Безопасности ООН разрешает в случае согласия КФОР размещение сербских войск в Косово на пограничных КПП, возле православных храмов и в районах компактного проживания сербов.

Нападения на сербов в Косово

Вучич раскритиковал КФОР за то, что она проинформировала Сербию о своем отказе в канун православного Рождества после того, как косовская полиция задержала солдата, не находившегося на службе, по подозрению в нанесении огнестрельных ранений двум молодым сербам близ города Штрпце. Власти Косово осудили это нападение. Обе жертвы в возрасте соответственно 11 и 21 года госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

По сообщениям сербских СМИ, другой молодой серб был избит группой албанцев утром 7 января, когда возвращался с рождественской службы. Сербские власти назвали эти инциденты «терактами, свидетельствующими о нежелании видеть сербов в Косово», и объявило о проведении акций протеста в Штрпце 8 января.