Турция, которая в течение нескольких месяцев блокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, выдвинула ряд требований, которые Швеция не может принять, заявил сегодня премьер-министр Швеции.
Премьер-министр: Швеция не может удовлетворить требования Турции о вступлении в НАТО
«Турция говорит, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем, что мы не хотим ей давать», - сказал Ульф Кристерссон на конференции по безопасности в Селене, на которой также присутствовал глава НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы убеждены, что Турция примет решение, мы просто не знаем, когда», - сказал он, добавив, что это будет зависеть как от внутренней политики Турции, так и от «способности Швеции продемонстрировать свою серьезность».
Швеция и Финляндия отказались от десятилетий военного нейтралитета и попытались присоединиться возглавляемому США альянсу в ответ на вторжение России в Украину.
Однако Турция отказалась принять их запросы до тех пор, пока эти страны не предпримут определенные шаги, включая присоединение к борьбе Турции против запрещенных курдских группировок.
Большинство требований Турции обеспокоили Швецию, поскольку у нее более тесные связи с курдской диаспорой.
Министр иностранных дел Финляндии заявил, что страна вступит в НАТО одновременно со своим соседом.
«Финляндия не настолько торопится вступить в НАТО, чтобы не пождать, пока Швеция получит зеленый свет», - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто журналистам на той же конференции по безопасности в воскресенье.
В конце декабря Турция похвалила Швецию за реагирование на проблемы безопасности, но подчеркнула, что необходимо сделать еще больше, чтобы заручиться полной поддержкой Анкары застопорившегося заявку Стокгольма о вступлении в НАТО.