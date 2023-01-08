Премьер-министр: Швеция не может удовлетворить требования Турции о вступлении в НАТО

«Турция говорит, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем, что мы не хотим ей давать», - сказал Ульф Кристерссон на конференции по безопасности в Селене, на которой также присутствовал глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы убеждены, что Турция примет решение, мы просто не знаем, когда», - сказал он, добавив, что это будет зависеть как от внутренней политики Турции, так и от «способности Швеции продемонстрировать свою серьезность».

Швеция и Финляндия отказались от десятилетий военного нейтралитета и попытались присоединиться возглавляемому США альянсу в ответ на вторжение России в Украину.

Однако Турция отказалась принять их запросы до тех пор, пока эти страны не предпримут определенные шаги, включая присоединение к борьбе Турции против запрещенных курдских группировок.

Большинство требований Турции обеспокоили Швецию, поскольку у нее более тесные связи с курдской диаспорой.

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что страна вступит в НАТО одновременно со своим соседом.

«Финляндия не настолько торопится вступить в НАТО, чтобы не пождать, пока Швеция получит зеленый свет», - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто журналистам на той же конференции по безопасности в воскресенье.